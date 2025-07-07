Ученые впервые назвали точную дату конца Вселенной. Новая модель, построенная на данных о темной энергии, дала четкий ответ, когда она начнет сжиматься. Что это значит для нас и почему эта теория может перевернуть представления о космосе?

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На протяжении поколений люди поднимали глаза к звездам, гадая: как и когда это все закончится? Исчезнет ли Вселенная в бесконечном холоде или сожмется обратно в точку? Недавнее исследование международной группы физиков предложило неожиданный и удивительно конкретный ответ: конец Вселенной наступит через 33,3 миллиарда лет — в результате процесса, известного как Большое сжатие.

Новая космологическая модель

Ученые из Корнелльского университета, Шанхайского университета Цзяо Тун и ряда других научных центров разработали модель на основе данных крупнейших астрономических наблюдений, включая проекты Dark Energy Survey и DESI.

Модель показывает, что после достижения максимального расширения через 7 миллиардов лет Вселенная начнет медленно сжиматься. В итоге все существующее — от галактик до элементарных частиц — может превратиться в одну сверхплотную точку.

Тайна темной энергии

Ключевым элементом сценария стало новое понимание темной энергии — таинственной формы энергии, которая ускоряет расширение Вселенной и, по оценкам, составляет около 70% ее массы-энергии. Ранее предполагалось, что это постоянная величина, но новое исследование рассматривает возможность того, что темная энергия — динамическое явление, подверженное изменениям.

Ученые выдвигают гипотезу об особой частице — аксионе — и роли отрицательной космологической константы, которая может обратить экспансию Вселенной вспять. Это ставит под сомнение один из главных постулатов современной космологии.

Иллюстрация DESI в куполе 4-метрового телескопа имени Николаса У.

От расширения к коллапсу

Согласно расчетам, Вселенная будет продолжать расширяться еще около 7 миллиардов лет, увеличившись примерно на 69% по сравнению с нынешним размером. После этого начнется фаза замедления, а затем — сжатия. Финальный коллапс произойдет с ускорением, когда гравитация и другие фундаментальные силы возьмут верх.

Сравнить этот процесс можно с растяжением резиновой ленты: сначала расширение, но затем внутренняя упругость начинает стягивать ее обратно.

Что это значит для нас

Прогноз ученых — не повод для паники. 33 миллиарда лет — это почти в три раза больше возраста самой Вселенной, который сейчас оценивается в 13,8 миллиарда лет. Для сравнения: многоклеточная жизнь на Земле существует всего около 600 миллионов лет. До момента возможного космического финала успеют погаснуть звезды, сгореть Солнце и произойти столкновение Млечного Пути с галактикой Андромеды.

Тем не менее, даже сам факт того, что ученые впервые предложили четкий, математически обоснованный сценарий конечной судьбы Вселенной, является значительным шагом вперед для теоретической физики и науки о космосе.

Предполагаемое разделение общей энергии во Вселенной на материю, темную материю и темную энергию

Космос — под прицелом науки

Сценарий Большого сжатия, хотя и сопровождается значительной долей неопределенности, вскоре можно будет проверить. В ближайшие годы запланированы масштабные астрономические миссии и проекты, которые позволят более точно измерить поведение темной энергии. Это даст возможность либо подтвердить, либо опровергнуть гипотезу, изменив представление о судьбе всего существующего.

Исследование также поднимает философские и научные вопросы о природе пространства, времени и физических констант. Ведь речь идет не только о дате конца — но и о том, что лежит за пределами привычной нам реальности.

Почему это важно именно сейчас

В эпоху технологических прорывов, появления квантового интернета, искусственного интеллекта и даже цифрового рубля, такие исследования возвращают фокус к фундаментальным вопросам бытия. Пока Земля переживает локальные кризисы — от погодных аномалий до геополитических столкновений — где-то там, за миллиардами световых лет, Вселенная продолжает свой путь. И наука дает нам редкую возможность — заглянуть в ее возможное будущее.