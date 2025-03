Университет Осаки и партнеры выпустили OQTOPUS — операционную систему с открытым исходным кодом для квантовых компьютеров, призванную упростить интеграцию в облако и стимулировать глобальное развитие квантовых вычислений. Универсальная операционная система, разработанная в Японии, полностью настраиваемая от настройки до эксплуатации и доступная на GitHub.

Университет Осаки, Fujitsu Limited, Systems Engineering Consultants Co., Ltd. (SEC) и TIS Inc. (TIS) объявили о выпуске операционной системы с открытым исходным кодом для квантовых компьютеров на GitHub. Названная Open Quantum Toolchain for Operators and Users (OQTOPUS), эта система представляет собой одно из самых всеобъемлющих в мире усилий с открытым исходным кодом в области квантовых вычислений.

OQTOPUS разработана как гибкая и настраиваемая, что позволяет пользователям адаптировать систему под свои конкретные потребности. Ожидается, что ее выпуск ускорит практическое развертывание квантовых вычислений за счет значительного снижения сложности настройки и эксплуатации квантовых систем, особенно в облачных средах.

Раньше университетам и компаниям приходилось разрабатывать обширное специализированное программное обеспечение для обеспечения облачных квантовых вычислений. С помощью OQTOPUS совместная команда оптимизировала этот процесс, предоставив полную, готовую к использованию операционную систему, от настройки до исполнения, сделав квантовые вычисления более доступными, чем когда-либо прежде.

Кроме того, облачный сервис квантовых вычислений, предлагаемый Университетом Осаки, начал интегрировать OQTOPUS в свои операции, и Fujitsu Limited сделает его доступным для исследовательских партнеров, использующих ее квантовые компьютеры, во второй половине 2025 года.

Двигаясь вперед, исследовательская группа будет продвигать прогресс квантовых вычислений посредством постоянного расширения возможностей OQTOPUS и развития процветающего мирового сообщества. Доктор Кейсуке Фудзи из Центра квантовой информации и квантовой биологии (QIQB) Университета Осаки отмечает, что это будет способствовать стандартизации различного квантового программного обеспечения и систем, одновременно стимулируя создание инновационных квантовых приложений.

