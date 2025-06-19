Новое исследование MIT Media Lab показывает, как использование ChatGPT может менять мышление и творческие способности. Ученые выявили тревожные эффекты ИИ на мозг студентов, особенно подростков. Этот анализ раскрывает потенциальные риски чат-ботов для развития критического мышления в 2025 году.

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Ученые из MIT Media Lab провели исследование, изучающее влияние ChatGPT, популярного чат-бота на основе искусственного интеллекта (ИИ) и большой языковой модели (LLM) от OpenAI, на когнитивные способности и мозг человека. В эксперименте участвовали 54 человека (18–39 лет) из Бостона, разделенные на три группы. Им поручалось писать эссе SAT, используя ChatGPT, поисковую систему Google или ничего. С помощью ЭЭГ измерялась активность мозга в 32 регионах, чтобы оценить влияние ИИ на память, креативность и внимание в контексте психологии, нейронаук и поведенческих наук.

ИИ снижает мозговую активность и оригинальность мыслей

Результаты показали, что пользователи ChatGPT демонстрировали самую низкую активность мозга, особенно в зонах, связанных с памятью, креативностью и когницией. Их эссе были похожими, с низкой оригинальностью, и к концу исследования участники часто копировали текст из LLM. «Это было больше похоже на “просто дайте мне эссе, доработайте это предложение, отредактируйте его, и я закончу”», — говорит Наталия Космина, главный автор исследования. Группа без инструментов показала самую высокую нейронную активность в альфа-, тета- и дельта-диапазонах, связанных с креативностью и памятью, а также выразила большую удовлетворенность своими эссе.

Группа, использовавшая поисковик Google, также продемонстрировала высокую активность мозга и вовлеченность, что подчеркивает разницу между традиционным поиском и зависимостью от чат-ботов. Когда участников попросили переписать эссе, группа ChatGPT плохо вспоминала свои тексты и показала слабую мозговую активность. «Задание было выполнено, и можно сказать, что оно было эффективным и удобным, — говорит Космина. — Но, как мы показываем в статье, вы по сути ничего не интегрировали в свои сети памяти». Это вызывает вопросы о долгосрочных эффектах ИИ на когнитивные науки.

Подростки и школьное образование под угрозой

Наталия Космина, исследователь в области нейронаук и когнитивных наук, подчеркивает риски ChatGPT для подростков, чей мозг еще развивается. «Что действительно побудило меня выпустить его сейчас, не дожидаясь полной рецензии, так это то, что я боюсь, что через 6–8 месяцев найдется какой-нибудь политик, который решит: “Давайте сделаем детский сад с GPT”. Я думаю, это было бы абсолютно плохо и пагубно, — говорит она. — Образование о том, как мы используем эти инструменты, и пропаганда того факта, что ваш мозг действительно должен развиваться более аналоговым образом, абсолютно критически важны».

Исследование выявило, что чрезмерная зависимость от ChatGPT и других LLM может снижать критическое мышление и память, особенно у подростков, что подтверждается данными психологии и поведенческих наук. Учителя, оценивавшие эссе, назвали работы пользователей ChatGPT «бездушными», отмечая их низкую оригинальность. Это особенно тревожно в 2025 году, когда ИИ становится стандартом в образовании, влияя на когницию студентов.

Результаты поднимают вопросы о будущем образования в эпоху искусственного интеллекта. OpenAI, создатель ChatGPT, пока не прокомментировал исследование, но его выводы подчеркивают необходимость регулирования LLM в школах. Космина считает, что чат-боты могут быть полезны как вспомогательный инструмент, если не заменяют самостоятельную работу. Например, группа, использовавшая ChatGPT после самостоятельных эссе, показала улучшение нейронных связей, что дает надежду на правильное применение ИИ в когнитивных науках.

Исследование еще не прошло рецензирование, но Космина опубликовала его, чтобы предупредить об опасностях ИИ для подростков и их мозга. Она также работает над новым исследованием о влиянии ИИ на программирование, где предварительные результаты показывают еще более тревожные тенденции для критического мышления и креативности. В 2025 году, когда LLM проникают во все сферы, эти выводы подчеркивают важность баланса между технологиями и развитием памяти и когниции.