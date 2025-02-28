Группа исследователей представила новый подход, позволяющий углубить понимание сознания животных. Это может дать новое представление о сходствах и различиях между живыми организмами.

Исследование представляет собой «метод маркеров» для оценки сознания животных. Этот подход включает в себя выявление поведенческих и анатомических особенностей, связанных с сознательной обработкой у людей, и изучение того, существуют ли подобные черты у нечеловеческих видов. Ученые предполагают, что развитие науки о сознании животных может помочь решить фундаментальные вопросы о природе самого сознания, улучшив понимание человеческого разума.

«Когда люди и другие животные ведут себя схожим образом, и когда лучшее объяснение такого поведения у людей предполагает наличие сознательного опыта, то это можно считать доказательством наличия сознательного опыта и у других животных», — сказали Кристин Эндрюс, профессор философии Йоркского университета, Джонатан Бирч, профессор философии Лондонской школы экономики и политических наук, и Джефф Себо, профессор кафедры экологических исследований Нью-Йоркского университета.

Публикация вышла почти через год после «Нью-Йоркской декларации о сознании животных», которая продемонстрировала научную поддержку сознания среди всех позвоночных и многих беспозвоночных, среди других видов. Декларацию, организованную Эндрюсом, Бирчем и Себо, в настоящее время подписали более 500 ученых и других исследователей по всему миру.

Философы, включая Джереми Бентама, и ученые, в частности Чарльз Дарвин, рассматривали вопросы, связанные с сознанием животных, в то время как Джон Стюарт Милль в середине XIX века признал проблему широкой оценки сознания. Вплоть до XXI века надежная теория сознания остается непознанной, а разногласия и неопределенность относительно сферы сознания в животном мире продолжаются.

В своем исследовании Эндрюс, Бирч и Себо описывают подход, который включает «выявление определенного измерения сознания», например, ощущения боли или видения объекта, а затем «поиск доказательств того, что такие маркеры присутствуют (или отсутствуют) у целевого вида». Затем они призывают к новым направлениям исследований, включая измерение сознания, отличного от болевого опыта, и неинвазивные методы научного познания.

Однако они признают ограничения отдельных маркеров, служащих в качестве весомых доказательств сами по себе. «Степень, в которой конкретный маркер может увеличивать или уменьшать уверенность в определенных измерениях сознания животных, зависит от контекста. Например, языковое поведение является маркером определенных видов осознанных мыслей и эмоций у людей. Но, как показывают большие языковые модели, которые имитируют человеческий разговор, языковое поведение само по себе не является весомым доказательством сознания в нечеловеческих системах», — сказали ученые.

Несмотря на эти проблемы, авторы подчеркивают важность продолжения исследований. «Идея о том, что существует реальная возможность сознания у всех позвоночных и многих беспозвоночных, может в конечном итоге быть заменена более уверенным языком. Но пока доказательства остаются ограниченными и неоднозначными, важно сохранять открытость ума и стремиться узнать больше», — заключили ученые.

До этого исследователи доказали, что кошки скорбят о смерти других домашних животных — даже собак. Некоторые питомцы с трудом засыпали, отказывались от еды или издавали тявкающие звуки. Другие больше находились рядом с хозяевами или отказывались от своих любимых игр.