В марте 2021 года астрономы наблюдали высокоэнергетический всплеск света из далекой галактики. Присвоив явлению название AT 2021hdr, его посчитали сверхновой. Однако еще на первых этапах ученые заметили некоторые особенности — недавнее исследование пролило свет на космическую загадку.

В 2022 году на том же месте зафиксировали еще одну вспышка, и со временем специалисты Zwicky Transient Facility (ZTF) обнаружили закономерность: вспышки происходят каждые 60-90 дней. Это не свойственно для сверхновой, но происхождение света оставалось неясным до недавних пор.

Одна из идей заключалась в том, что AT 2021hdr — это событие приливного разрушения (TDE). Такое происходит в результате того, что звезда слишком близко подходит к черной дыре и разрывается на части.

Это может привести к периодическим всплескам, когда звездный остаток вращается вокруг черной дыры, но TDE не имеют такой регулярности, как у AT 2021hdr. Поэтому команда рассмотрела другую модель, в которой массивное межзвездное облако попадает в сферу действия пары бинарных черных дыр.

Компьютерное моделирование показало, что двоичная черная дыра не просто разрывает облако, а перемешивает его по мере поглощения. Это привело бы к периодическим всплескам света при движении черных дыр по орбите.

Команда наблюдала за AT 2021hdr с помощью обсерватории Нила Герелса Swift и обнаружила периодические колебания ультрафиолетового и рентгеновского света. Эти наблюдения совпадали с моделированием бинарной черной дыры.

Согласно полученным данным, общая масса черных дыр составляет около 40 млн масс Солнца, и они обращаются друг вокруг друга каждые 130 дней. Если движение по таким траекториям продолжится, черные дыры сольются примерно через 70 тыс. лет.

Если бы не проходящее облако, исследователи никогда бы их не заметили. Команда планирует продолжить наблюдения за системой для доработки своей модели. Они также намерены изучить, как черные дыры взаимодействуют со своей родной галактикой.

Ранее стало известно, что принесло свет в темную и бесформенную пустоту ранней Вселенной. Мощные телескопы позволили ученым понять, что стало источником лучей, рассеявших горячий туман ионизированной плазмы. Ответ на этот вопрос не могли найти десятки лет.