Искусственному интеллекту разрешили перебивать собеседников, и это повысило его эффективность. Японские исследователи разработали систему, в которой ИИ-агенты могут вести диалог в живой, хаотичной манере, характерной для человеческого общения, что значительно улучшило результаты коллективной работы.

Growtika/Unsplash

В традиционных моделях взаимодействия ИИ-агенты общаются по строгому регламенту, дожидаясь своей очереди для высказывания. Новая платформа, созданная специалистами из Университета электрокоммуникаций и Национального института AIST, отказывается от этого принципа. В ней каждый агент, наделенный определенными личностными чертами, самостоятельно оценивает ситуацию и решает, когда вступить в разговор, прервать другого или сохранить молчание.

«Современные многоагентные системы часто выглядят искусственно именно из-за отсутствия живой динамики, присущей человеческим дискуссиям», — поясняют разработчики.

Технической основой системы стала пословная обработка речи, позволяющая агентам анализировать диалог в реальном времени. Ключевым параметром является «степень срочности»: если у агента возникает критически важная мысль или он обнаруживает ошибку в рассуждениях, показатель срочности резко возрастает, давая право на немедленное вмешательство.

Эксперименты, проведенные с использованием теста MMLU на многозадачное понимание языка, подтвердили преимущество нового подхода. Группа агентов, работающих в свободном, «хаотичном» режиме, продемонстрировала более высокую точность решения задач по сравнению с классической моделью, где используется одна большая языковая модель.

Наделение ИИ-агентов различными личностными профилями (например, более напористыми или, наоборот, сдержанными) также положительно сказалось на процессе обсуждения, сократив количество бесполезных пауз и ускорив достижение консенсуса.

Исследование указывает на перспективное направление в развитии коллективного искусственного интеллекта — имитацию естественной социальной динамики вместо навязывания жестких формальных правил. Такой подход позволяет создавать системы, которые не только взаимодействуют более естественно, но и эффективнее справляются со сложными заданиями.

В дальнейшем ученые планируют адаптировать эту систему для решения творческих задач и сценариев, требующих глубокой совместной работы.



