Раннее выявление когнитивных нарушений может принести пользу пациентам и их семьям. Задержка с постановкой диагноза приводит к ухудшению состояния здоровья пациентов и ограничивает возможности лечения и ухода. Исследование, посвященное изучению распространенности недиагностированных когнитивных нарушений среди пациентов, наблюдающихся в Федеральных квалифицированных медицинских центрах США, показало, что они чаще встречаются среди пожилых людей из числа расовых меньшинств.

«Диагностика когнитивных нарушений связана со стигмой, а также со страхом потери независимости», — говорит главный автор исследования, доктор медицинских наук и магистр здравоохранения Малаз Бустани. По его мнению, для обеспечения качественного медицинского обслуживания и преодоления неравенства и стереотипов, необходимо разработать своевременные инструменты для раннего выявления когнитивных нарушений.

В исследовании приняли участие 204 пожилых человека, средний возраст которых составил 70 лет. Оказалось, что у афроамериканцев более чем в два раза выше вероятность развития когнитивных нарушений, таких как легкого когнитивного расстройства или деменции.

Примерно 82% из них страдали от деменции или легкого когнитивного расстройства, по сравнению с 64% белых пациентов. И лишь 26% вообще не имели когнитивных нарушений. Среди участников исследования было чуть больше половины афроамериканцев, но связь между расой и когнитивными нарушениями не различалась по полу, возрасту и уровню образования.

Каждый из них получал первичную медицинскую помощь по одному из трех хронических заболеваний — диабет, болезни сердца, гипертония или хроническая обструктивная болезнь легких, — и принимал до пяти различных препаратов. Для постановки диагноза были опрошены пациенты и члены их семей, изучены медицинские карты за 3 года, проведено полное комплексное когнитивное тестирование и неврологический осмотр.

Бустани отмечает, что раннее обнаружение заболеваний позволит пациентам и их родным получить доступ к передовым разработкам в области лечения мозга, одним из которых является доступность терапии, снижающей уровень амилоида. Это помогает затормозить когнитивный и функциональный спад у людей с болезнью Альцгеймера.

Используя системы машинного обучения для извлечения информации, записанной в электронных медицинских картах пациента, доктор Бустани и его коллеги разработали и протестировали недорогую, масштабируемую методику выявления когнитивных нарушений или содействия раннему выявлению пациентов, подверженных риску развития деменции.

Исследователи называют данную методику «оценкой за ноль минут», стоимость которой составляет менее $1. Они рассматривают ее как решение проблемы, на которую у системы здравоохранения нет ни времени, ни финансовых средств.

Авторы исследования отмечают, что различия в диагнозах в зависимости от расы. По их мнению, они обусловлены как более высокой распространенностью деменции в этой подгруппе, так и отсутствием встроенных рабочих процессов, поддерживающих выявление и своевременную диагностику среди этих пациентов в силу факторов, связанных с обследуемым, врачами и медицинским обслуживанием, которые необходимо срочно устранить.

Ранее исследование показало, что воздействие наружного освещения в ночное время может увеличить распространенность болезни Альцгеймера, особенно среди людей моложе 65 лет. Авторы работы заявили, что обнаружили корреляцию между районами США с чрезмерным воздействием искусственного света в ночное время и распространенностью данной болезни.