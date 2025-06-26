Исследователи из Университета Северной Аризоны (NAU) представили разработку, способную кардинально изменить жизнь людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Они создали и выложили в открытый доступ комплексную платформу для разработки роботизированных экзоскелетов под названием OpenExo. Этот шаг направлен на устранение главного барьера в этой области — высокой стоимости и сложности исследований.

Проблема заключается в том, что создание сложных электромеханических систем, таких как роботизированные ноги, требует огромных финансовых и временных затрат. Это останавливает многие перспективные проекты еще на начальном этапе. Лаборатория биомехатроники под руководством профессора Зака Лернера решила эту проблему, предоставив сообществу бесплатный доступ к своим многолетним наработкам.

Платформа OpenExo включает в себя все необходимое для сборки одно- или многосуставного экзоскелета: файлы проектирования, программный код и пошаговые инструкции. Это значительно снижает порог входа для новых исследовательских групп и компаний. По словам Лернера, в условиях сокращения государственного финансирования такие проекты становятся критически важными для прогресса в области реабилитации и увеличения мобильности.

Разработки лаборатории уже доказали свою эффективность. Созданные на их основе экзоскелеты помогли детям с церебральным параличом и пациентам с нарушениями походки. Команда Лернера получила девять патентов, связанных с этими технологиями.

OpenExo не только ускоряет исследования, но и стимулирует коммерциализацию новых технологий. На базе разработок лаборатории уже была создана спин-офф компания, которая успешно вывела на рынок роботизированное устройство для голеностопа. Открытый доступ к технологиям может привести к появлению множества новых стартапов и продуктов и сделать передовые методы реабилитации более доступными для пациентов по всему миру.