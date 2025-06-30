Исследователи из Университета Санто-Томас на Филиппинах разработали ручку с ИИ под названием iSulat. Она должна помочь врачам и родителям в раннем выявлении возможных нарушений нервного развития у детей, таких как СДВГ или расстройства аутистического спектра. Устройство анализирует почерк ребенка и способно обнаружить тревожные признаки неврологических расстройств.

Современная диагностика нарушений развития у детей достаточно сложна и дорога, из-за чего такие заболевания часто остаются незамеченными. Особенно остро проблема стоит в сельских районах, где не хватает квалифицированных специалистов, а услуги врачей недоступны для многих семей. Стандартные тесты требуют времени и ресурсов, а оценка почерка учителями в школе часто бывает субъективной.

iSulat оснащена различными датчиками, которые собирают данные во время письма. Они фиксируют такие параметры, как сила нажима, скорость, ритм, наклон и расстояние между буквами. Затем искусственный интеллект анализирует эти особенности почерка и сравнивает их с паттернами, характерными для детей с различными нарушениями. Это позволяет выявить «красные флаги» на ранней стадии.

По словам разработчиков, iSulat не ставит диагноз, а служит инструментом скрининга. Его задача — выявить детей в группе риска и направить их к специалисту для дальнейшего обследования. Раннее вмешательство критически важно, так как оно значительно улучшает прогнозы и помогает детям успешнее адаптироваться и учиться в школе.

В настоящее время проект находится на стадии сбора данных и валидации. Команда расширяет базу данных почерков детей с подтвержденными диагнозами и без них, чтобы повысить точность алгоритмов. В будущем одна такая ручка сможет обслуживать целую школу в сельской местности — инструмент предоставит быстрый и доступный способ первичной проверки и поможет врачам и родителям выявить возможные проблемы у детей на разной стадии.