Исследователи добились нового рекорда в попытках создать «искусственное солнце» на Земле. Команда ученых впервые удерживала термоядерный синтез в 1,066 сек.(почти 18 мин.). Это достижение может стать прорывом в области энергетических технологий.

Испытания проводились на Экспериментальном усовершенствованном сверхпроводящем токамаке (EAST) в Китае. Он был запущен в 2006 году и представляет собой один из нескольких термоядерных реакторов, на которых осуществляют исследования с целью производства практически неограниченного количества чистой энергии — аналогично тому, как это делает Солнце. Воссоздать миниатюрную версию светила в лабораторных условиях — задача довольно сложная, поэтому такие достижения, как это, имеют огромное значение.

Ключевым моментом успеха EAST является способность поддерживать стабильность сверхгорячей плазмы на протяжении длительного времени. Новый рекорд в 1,066 сек. значительно превышает предыдущий показатель в 403 сек. для таких условий плазмы.

Исследователи из Института физики плазмы и Института физических наук Хэфэя, входящих в Китайскую академию наук, достигли значительного прорыва, создав термоядерное устройство, способное стабильно работать в течение 1 066 секунд. Система нагрева была усовершенствована и теперь эквивалентна мощности 140 тыс. микроволновых печей. С момента запуска EAST исследователи добились значительного прогресса в повышении температуры и стабильности плазмы, применяя более эффективные методы удержания газа. Токамак, в котором используется плазма и магнитные поля, создает условия для высокоскоростных столкновений атомов водорода, что приводит к выделению огромного количества энергии.

Создание проектируемого реактора ядерного синтеза, который сможет быть интегрирован в энергосети, требует значительных усилий. Любой прогресс в этой области приносит надежду на возможность эффективного использования технологии в будущем. Важным этапом является строительство Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) на юге Франции, который обещает стать крупнейшим термоядерным реактором в истории — и побить новые рекорды.

В 2024 году был запущен стартап Aetherflux, который собирается доставлять чистую солнечную энергию прямо из космоса в любую точку Земли с помощью нового научного подхода. Уже несколько лет ученые пытаются добиться этого прорыва.