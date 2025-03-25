Американским ученым удалось подтвердить свои предположения о возможности получения чистой энергии из естественных ритмов и процессов Земли, производя электричество в результате вращения планеты в ее магнитном поле. Несмотря на то, что вырабатываемое ими напряжение оказалось незначительным, этот подход может открыть новые горизонты в производстве энергии, дополнив такие источники, как приливная, солнечная, ветровая и геотермальная энергия.

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В 2016 году астрофизик Кристофер Чиба из Принстона и планетолог Кевин Хэнд из Лаборатории реактивного движения оспорили свои прежние утверждения о том, что этот трюк невозможен. Теперь они нашли реальные доказательства того, что этот подход может действительно работать, если форма и свойства проводящего материала в их методе соответствуют очень специфическим требованиям. В своей недавней статье исследователи рассказали, что их небольшая демонстрационная система способна производить постоянное напряжение и ток (низкой), прогнозируемой величины.

В начале XX века американский физик Сэмюэл Барнетт попытался разгадать вопрос, связанный с тем, что магнитное поле не вращается вместе с движущимся электромагнитом. Ожидалось, что разница в скорости между полем и магнитом приведет к возникновению напряжения. Однако, как показали позже Чиба и Хэнд в своей статье 2016 года, этого не происходит. Причина оказалась в электронах, которые находятся под воздействием магнитного поля Земли, быстро перестраиваются и компенсируют любые различия в заряде, из-за чего напряжение не возникает.

Тем не менее были некоторые гипотезы, которые ученые, совместно с Томасом Чибой, экспертом в области спектральных датчиков, решили проверить в довольно специфичных условиях. Для этого они использовали полый цилиндр длиной 29,9 см, изготовленный из марганцево-цинкового феррита — материала, способствующего магнитной диффузии, где магнитные поля менее ограничены.

Цилиндр был помещен в полностью затемненную лабораторию без окон для минимизации воздействия фотоэлектрических помех и установлен под углом, который был перпендикулярен как вращению Земли, так и магнитному полю.

После выполнения всех необходимых измерений команда зафиксировала напряжение в 18 микровольт. Такой незначительный потенциал исчезал, когда использовались другие цилиндры или когда тот же цилиндр располагался под другими углами. Это позволило предположить, что напряжение возникало в результате вращения Земли.

«Это устройство, похоже, противоречит выводу о том, что любой проводник, находящийся в состоянии покоя относительно поверхности Земли, не может генерировать энергию из своего магнитного поля», — утверждает Кристофер Чиба. Исследователи смогли наблюдать аналогичную реакцию этого материала в другом месте, на этот раз в условиях жилого дома, а не в лаборатории.

Несмотря на многообещающие результаты, важно сохранять осторожность на этом раннем этапе. В исследовании речь идет об очень малой мощности электроэнергии, которая вырабатывается посредством специфической экспериментальной установки.

«В обеих статьях, опубликованных в 2016 и 2025 годах, обсуждаются идеи о возможных способах масштабирования этой технологии, но никаких конкретных демонстраций этого процесса еще не было. Существуют основания полагать, что это может оказаться невозможным», — утверждает Чиба. — В любом случае первостепенной задачей является независимая проверка — или опровержение — наших результатов другой группой исследователей с использованием системы, близкой к нашей», — заключает он.

Ранее стало известно, черные дыры это мощные энергетические двигатели, способные перераспределять огромные объемы энергии. Они вращаются и извлекают энергию через мощные магнитные поля, подпитывая формирование энергетических струй. Расширенные симуляции показывают, что до 70% этой энергии может быть перенаправлено в космос, влияя на яркость черных дыр и галактическую динамику.