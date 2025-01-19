Утверждения о необходимости соблюдать низкоуглеводную, высокобелковую «палеодиету» часто основываются на том, что наши предки избегали сложной обработки растений в пользу более простых блюд, состоящих из мяса, орехов, фруктов и сырых овощей. Новое исследование показало, что гоминиды, жившие в плейстоцене на территории современного Израиля, могли получать значительную часть своих калорий из разнообразного ассортимента растений.

Работа, проведенная международной группой исследователей на месте раскопок Гешер-Бенот-Яаков на берегу реки Иордан, выявила сотни различных гранул крахмала и других растительных веществ, прилипших к орудиям труда, заключенным в отложениях возрастом около 780 000 лет.

Эти находки не только являются самыми древними гранулами крахмала, когда-либо обнаруженными археологами, но и предоставляют свидетельства о разнообразном рационе, который включал не только мясо. Гранулы были связаны с дубовыми желудями, зернами пшеницы и ячменя, бобовыми, а также съедобными водными растениями, такими как желтые кувшинки и водяные каштаны.

Инструменты, на которых были обнаружены эти мелкие остатки, такие как молоты и наковальни, дают основание полагать, что растения были тщательно отобраны и обработаны.

«Это открытие подчеркивает значимость растительной пищи в эволюции наших предков, — говорит археолог Хадар Ахитув из Университета Бар-Илан в Израиле. — Теперь мы понимаем, что ранние гоминиды круглый год собирали разнообразные растения, которые перерабатывали с помощью инструментов из базальта».

Палео-диеты, названные в честь эпохи палеолита, рекомендуют отдавать предпочтение белкам животного происхождения, основываясь на предположении о том, что современная физиология человека развивалась у предков с аналогичным рационом. Употребление мяса рассматривается как одна из движущих сил эволюции человека.

Ранее считалось, что большинство растительных материалов были слишком жесткими, токсичными или невкусными для употребления. Однако новые открытия показывают, что даже сотни тысяч лет назад у людей были сложные методы приготовления растительной пищи. Это подтверждает предыдущие исследования о том, что растения играли значительную роль в развитии человеческого мозга. Кроме того, результаты исследования указывают на высокие когнитивные способности древних предков, включая их умение собирать различные растения и обрабатывать их.

Это не первое исследование, подводящее к таким выводам. Например, анализ костей и зубов, найденных в Марокко и имеющих возраст около 15 тыс. лет, указывал на значительное присутствие растительной пищи в рационе охотников-собирателей. Костные останки сохраняются на протяжении десятков и сотен тысяч лет, поэтому исследования в основном были сосредоточены на белковых компонентах древнего питания. Однако с развитием технологий ученые начали обращать внимание и на другие аспекты палеолитического рациона. «Наши результаты подтверждают важность растительной пищи в эволюционной истории и подчеркивают сложность пищевых привычек», — отметили исследователи.

Ранее исследование показало, что низкоуглеводные диеты не только удовлетворяют основные потребности в питании, но и улучшают общее качество питания и результаты в отношении здоровья, бросая вызов предыдущей критике их адекватности в плане питания. Планы питания с низким содержанием углеводов могут обеспечить организм достаточным количеством клетчатки, витаминов и минералов.