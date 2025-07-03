Что именно делает мужскую фигуру привлекательной в глазах других людей? Массовая культура десятилетиями продвигает образ мускулистого атлета с широкими плечами, узкой талией и рельефным прессом. Этот V-образный торс считается эталоном мужественности и силы. Многие мужчины тратят годы в тренажерных залах, стремясь достичь этого идеала.

Однако эволюционная психология подсказывает, что наши предпочтения при выборе партнера часто основаны на более глубоких, подсознательных биологических сигналах. Внешний вид, особенно телосложение, служит индикатором здоровья, фертильности и общей приспособленности. С этой точки зрения, чрезмерная мускулистость или, наоборот, худоба могут быть не самыми оптимальными сигналами.

Ученые давно пытались понять, какие именно параметры мужского тела являются ключевыми для восприятия привлекательности. Является ли это индекс массы тела (ИМТ), который отражает общее соотношение веса и роста? Или же решающую роль играет соотношение плеч и талии, создающее тот самый V-образный силуэт? Новое кросс-культурное исследование ставит под сомнение устоявшиеся стереотипы.

Что привлекает женщин в мужском теле?

Ответ, как выяснилось, кроется в другом, менее очевидном показателе. Международная команда ученых пришла к выводу, что наш мозг считывает информацию о здоровье и привлекательности мужчины через количество жира в его теле. Именно процент жира, а не гора мышц или ИМТ, оказался самым сильным и последовательным предиктором физической привлекательности.

В исследовании приняли участие 283 человека из трех совершенно разных стран: Китая, Литвы и Великобритании. Участникам, среди которых были как мужчины, так и женщины, показывали 15 изображений мужских тел. Эти изображения были созданы на основе реальных DXA-снимков, что позволило точно контролировать параметры. Лица на снимках были размыты, чтобы исключить их влияние на оценку. Тела на изображениях варьировались по двум ключевым показателям: проценту жира (от 5,9% до 37,2%) и соотношению плеч к талии.

Результаты оказались поразительными и последовательными для всех трех культур. Наиболее привлекательными были признаны мужчины с процентом жира в организме примерно от 13% до 14%. Этот уровень соответствует тому, что считается метаболически здоровым показателем. Тела с очень низким (чрезмерно «сухие») и очень высоким процентом жира оценивались как значительно менее привлекательные.

А как же другие показатели? Индекс массы тела (ИМТ) тоже играл роль: наиболее высокие оценки получили мужчины с ИМТ в диапазоне от 23 до 27, что классифицируется как нормальный или слегка избыточный вес. Это говорит о том, что умеренная масса тела, а не экстремальная худоба, воспринимается как наиболее желательная.

Самым большим сюрпризом стало влияние соотношения плеч к талии. Вопреки распространенному мнению, этот показатель оказался гораздо более слабым и непоследовательным фактором. В Китае и Литве он вообще не имел статистически значимого влияния на привлекательность после учета процента жира. В Великобритании он был значим, но все равно уступал по важности количеству жировой ткани.

Эти выводы бросают вызов культу «идеального» мускулистого тела. Они предполагают, что с точки зрения эволюции наблюдатели более чувствительны к признакам здоровья и умеренного уровня жира, чем к демонстрации мышечной силы. Умеренный уровень жира (адипозности) служит сигналом о хорошем гормональном фоне (уровне тестостерона и эстрогена), репродуктивном здоровье и долгосрочной жизнеспособности, в то время как крайности могут указывать на проблемы со здоровьем.

Таким образом, исследование показывает, что наши инстинкты, сформированные эволюцией, ищут в партнере не столько внешние признаки доминирования, сколько биологические маркеры здоровья. И ключевым таким маркером, как оказалось, является не объем бицепса, а здоровый, умеренный процент жира в организме.