Генетический анализ, проведенный учеными из Китая и Нидерландов, показал, что первые розы, вопреки популярной поэзии, были желтыми, а не красными.

Ученые из Пекинского университета лесного хозяйства совместно с голландскими коллегами провели геномный анализ диких и культивированных образцов роз.

Результаты показали, что общий предок рода Rosa, скорее всего, имел желтые цветы с одним рядом лепестков и семью листочками, а не красные или розовые многослойные бутоны, ассоциируемые с современными розами.

Розы, входящие в семейство Rosaceae, являются одними из самых популярных декоративных растений, культивируемых по всему миру в разнообразных формах и цветах.

Исследование подчеркивает, что их эволюционное происхождение отличается от стереотипов, закрепленных в поэзии, таких как «красные розы».

Ученые считают, что понимание генетической истории роз поможет в селекции новых сортов и сохранении их биоразнообразия.