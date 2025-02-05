Исследование показало, что ледяной покров Гренландии, второй по величине в мире, разрушается быстрее, чем когда-либо прежде. Это вызвано изменением климата. Исследователи использовали 8 тыс. полученных с помощью коммерческих спутниковых трехмерных снимков высокого разрешения, которые позволили оценить расширение трещин на поверхности льда в период с 2016 по 2021 год.

Они обнаружили, что трещины — клиновидные разрывы, которые появляются в ледниках — значительно увеличились в размерах и глубине за пять лет, причем более быстрыми темпами, чем было обнаружено ранее.

«Больше всего меня удивило то, как быстро это происходило. Одно из предыдущих исследований показало изменения в масштабе десятилетий, а теперь мы видим, как это происходит в течение пяти лет», — сказал доктор Том Чадли, доцент географии в Даремском университете и ведущий автор исследования.

С 1992 года Гренландия находится в зоне повышения уровня моря примерно на 14 мм. По мнению ученых, это связано с усилением таяния льда в результате повышения температуры воздуха и океана, а также более интенсивным движением льда в океане в ответ на более высокие температуры. Оба эти фактора вызваны изменением климата.

«Мы уверены, что расширение трещин связано с ускорением движения ледяного покрова. Известно, что оно значительно ускорилось с 1990 года, и в целом мы понимаем, что это связано с потеплением океана», — сказал Чадли.

Он надеется, что карты высокого разрешения, использованные в исследовании, начнут применяться в других исследованиях, что позволит более точно прогнозировать повышения уровня моря.

«Несколько масштабных моделей не могут объяснить большую часть того, что мы называем динамической нестабильностью, — отметил он. — Это вещи, связанные с перемещением ледника и его ускорением. Динамическая нестабильность может привести к повышению уровня моря на метр к 2100 году и на 10 метров к 2300 году».

Он утверждает, что именно поэтому исследователям крайне важно лучше прогнозировать этот процесс, поскольку необходимо иметь возможность планировать, смягчать и адаптироваться к повышению уровня моря в течение следующих трех столетий.

Ранее эксперты из Института Альфреда Вегенера недавно выявили, что температура воды, поступающей в пещеру ледника на северо-востоке Гренландии, снизилась в период с 2018 по 2021 год, хотя температура океана в этом регионе по-прежнему продолжает расти. В новом исследовании ученые рассматривают, как это влияет на океан, и что это может означать для ледников Гренландии в будущем.