Исследования показали, что окружающая среда примерно в 10 раз важнее генов, когда речь идет о том, почему у некоторых людей риск ранней смерти выше, чем у других. Оно основано на анализе информации, полученной от почти 500 тыс. участников из базы данных британского BioBank, включая ответы на анкеты, а также данные о случаях смерти и заболеваний, произошедших после регистрации людей, сообщает The Guardian.

По словам экспертов, исследование подчеркивает важность «экспосома» — совокупности факторов окружающей среды, с которыми люди сталкиваются в жизни, от условий проживания до курения, — для здоровья. В том числе для того, как они стареют и почему у них развиваются хронические заболевания, связанные с возрастом.

Доктор Остин Арджентьери, первый автор исследования в Гарварде и Институте Брода, заявил, что во многих из этих заболеваний именно окружающая среда и факторы воздействия являются основными факторами риска. По его словам, инвестиции в понимание и изменение окружающей среды окажут глубокое влияние на улучшение здоровья людей.

В своей статье в журнале Nature Medicine Арджентьери и его коллеги из Oxford Population Health и других учреждений сообщают о том, как они проанализировали, связаны ли 164 фактора воздействия окружающей среды, от потребления соли до проживания с партнером, с риском преждевременной смерти.

После исключения воздействий, связанных с существующими заболеваниями, или тех, которые могли просто отражать другой основной фактор, у команды осталось 85 воздействий окружающей среды, связанных с риском преждевременной смерти.

Затем они провели дополнительный анализ на основе белков в крови. Это было сделано для того, чтобы определить, какие из этих воздействий также связаны с тем, насколько быстро люди стареют биологически.

Полученные 25 факторов воздействия окружающей среды включали факторы детства, такие как курение матери в период родов и относительно низкий рост участников в возрасте 10 лет, а также более поздние факторы, такие как наличие работы у участников и доход их домохозяйства.

Потребление алкоголя и другие аспекты рациона питания не были включены в число факторов воздействия, возможно, из-за трудностей в исследовании этих факторов с помощью анкетирования и непоследовательности в их взаимосвязях, говорят исследователи.

Команда сообщает, что многие из 25 воздействий показали связь с определенными возрастными заболеваниями и биомаркерами старения, что, по словам Арджентьери, проливает свет на различные способы, которыми они могут влиять на раннюю смертность. Команда подчеркивает, что 23 из этих воздействий можно изменить.

В ходе дальнейшего анализа команда обнаружила, что возраст и пол вместе объясняют около половины вариации риска преждевременной смерти, в то время как 25 воздействий окружающей среды вместе объясняют дополнительные 17% вариации. Напротив, генетическая предрасположенность к 22 основным заболеваниям объясняет менее 2% дополнительной вариации.

Воздействие окружающей среды также оказалось более важным, чем гены, в объяснении того, почему у некоторых людей в будущем повышается риск развития заболеваний легких, сердца и печени. Однако для таких заболеваний, как рак молочной или предстательной железы и деменция, справедливо обратное. Это свидетельствует о том, что в некоторых случаях генетический риск имеет большее значение.

«Мы предоставляем некоторые из первых доказательств из хорошо обоснованного исследования, чтобы сопоставить все воздействия, которые влияют на старение на биологическом уровне, — сказал Арджентьери. — Мы также показываем, что эти воздействия правдоподобно связаны со всем процессом старения во взрослом возрасте, поскольку они связаны с ключевыми биологическими механизмами старения, будущим риском возрастных заболеваний и смертностью».

Исследование имеет ограничения. Результаты могут отличаться в других странах, воздействие окружающей среды измерялось только в один момент времени, выявленные связи отражают причинно-следственные связи, а также могут быть воздействия окружающей среды, которые не были учтены.

Доктор Стивен Берджесс из Кембриджского университета заявил, что оно подтверждает выводы предыдущих исследований, которые в большинстве случаев продемонстрировали, что гены не определяют будущее. «Генетика может повлиять на исход игры, но то, как мы ее разыграем, зависит от нас», — заявил он.

По его словам, ограничением этого исследования является то, что оно не делает конкретных причинно-следственных утверждений о том, что произойдет, если люди изменят свои факторы риска и окружающую среду.

Ученые-генетики сосредоточены на изучении сайленсеров — участков ДНК, которые играют важную роль в регуляции работы генов. На данный момент имеющихся знаний об этих последовательностях недостаточно. Ранее команда ученых Научно-исследовательского института молекулярной патологии значительно продвинулась в их изучении с помощью новой методики, получившей название Silencer-seq. Используя этот метод, они обнаружили сотни сайленсеров в геноме плодовой мушки.