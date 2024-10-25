Люди, которые бросают курить даже в возрасте около 75 лет, могут увеличить продолжительность своей жизни. Результаты нового исследования говорят, что никогда не поздно сделать выбор в пользу здорового образа жизни.

Как сообщают исследователи в области общественного здравоохранения из Мичиганского университета (U-M), отказ от курения — лучшее, что люди могут сделать для увеличения продолжительности своей жизни.

Это знание может мотивировать людей, которые курили всю жизнь и, возможно, смирились с долгосрочным повышенным риском развития рака или сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование с участием около 13 тыс. мужчин среднего возраста показало, что у тех, кто выкуривали 30 и более сигарет в день в начале исследования, риск умереть в последующие 25 лет был на 21% выше.

Многочисленные исследования показали, что отказ от курения в любом возрасте приводит к краткосрочному улучшению здоровья. И теперь ученые из Университета штата Массачусетс обнаружили, что преимущества распространяются не только на молодежь и взрослых среднего возраста, которые бросают курить. По их оценкам, люди в возрасте 35-75 лет, которые курили в прошлом, значительно увеличили продолжительность своей жизни, отказавшись от сигарет.

Используя общедоступные национальные данные о состоянии здоровья населения, группа исследователей провела ряд расчетов, чтобы оценить среднее количество лет, потерянных из-за курения, и среднее количество лет, приобретенных в результате отказа от курения в разном возрасте.

Рассматривались следующие возрастные категории: 35, 45, 55, 65 и 75 лет. Продолжительность жизни тех, кто бросил курить, сравнивалась с продолжительностью жизни тех, кто продолжал курить в этих возрастах, и тех, кто никогда не курил. Оценки были отображены на графике с учетом вероятности.

По сравнению с теми, кто никогда не курил, люди, закурившие в 35 лет и продолжавшие курить всю оставшуюся жизнь, по прогнозам, потеряют в среднем около девяти лет жизни (23% от общей продолжительности жизни).

В отличие от них, у людей, бросивших курить в 35 лет, разница в продолжительности жизни с теми, кто никогда не курил, составляла всего около года. Другими словами, они вернули себе в среднем около восьми лет ожидаемой жизни.

Полученные результаты подтверждаются предыдущим исследованием ученых из Канады и Норвегии, которые установили, что если человек может бросить курить на десять лет, то потенциально он может предотвратить потерю десятилетия жизни. Но даже в более старшем возрасте продолжительность жизни увеличивается.

Согласно прогнозам данного исследования, люди, которые курили в возрасте 75 лет и продолжали курить до конца жизни, в среднем теряли около 4,4 года жизни (почти 50% от ожидаемой продолжительности жизни в этом возрасте). Однако, согласно кривым вероятности, шансы прожить хотя бы год среди тех, кто бросил курить в 65 и 75 лет, составляют 23% и 14% соответственно.

По словам исследователей, очевидно, что наибольшую пользу приносит как можно более ранний отказ от курения, но это не значит, что бросать курить в более старшем возрасте бесполезно.

«Эти результаты могут быть ценными для врачей, которые ищут научные доказательства, чтобы мотивировать своих курящих пациентов бросить курить», — заключают исследователи из Университета штата Массачусетс.

Ранее исследование, представленное на конгрессе ESC 2024,1 показало, что пациенты со стабильной ишемической болезнью сердца, которые бросили курить в любой момент после постановки диагноза, снизили риск развития серьезного события почти на 50%. В отличие от них, у пациентов, сокративших количество курений, влияние на сердечно-сосудистый риск было минимальным.