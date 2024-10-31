Новое исследование NASA утверждает, что марсианский лед скрывает водоемы с талой водой, которая способна поддерживать жизнь микроорганизмов. В исследовании объясняется, как солнечный свет может проникать сквозь пыльный лед на Марсе, создавая условия для фотосинтеза, аналогичные криоконитам на Земле. Талые воды, вероятно, находятся в экваториальных широтах планеты.

Несмотря на отсутствие прямых доказательств существования жизни на Марсе, новое исследование NASA предполагает, что микроорганизмы могут выживать под замороженной поверхностью планеты. С помощью компьютерных моделей ученые доказали, что на Марсе солнечный свет может проникать через слой водяного льда, обеспечивая фотосинтез в неглубоких бассейнах талой воды, которые расположены прямо под ледяной поверхностью. На Земле аналогичные водные запасы известны тем, что в них обитают такие организмы, как водоросли, грибы и микроскопические цианобактерии, которые питаются посредством фотосинтеза.

«В поисках жизни во Вселенной, марсианские ледяные участки, вероятно, являются одними из наиболее доступных мест, на которые следует обратить внимание», — заявил ведущий автор исследования Адитья Хуллер из Лаборатории реактивного движения NASA в южной Калифорнии.

На Марсе существуют два вида льда: замороженная вода и замороженный углекислый газ. В своей статье, опубликованной в журнале Earth & Environment, Хуллер с группой ученых исследовали водяной лед, который образовался в результате смешивания снега с пылью, осевшей на поверхности во время ледниковых периодов, происходивших в последний миллион лет. Этот снег впоследствии превратился в лед, в котором остались частицы пыли.

Несмотря на то, что они могут препятствовать проникновению света в более глубокие слои льда, эти частицы играют ключевую роль в объяснении того, как во льду под воздействием Солнца могут образовываться подземные водоемы. Темная пыль поглощает больше солнечного света, чем окружающий ее лед, что может привести к нагреванию и таянию льда на глубине до нескольких метров.

Ученые, исследующие Марс, расходятся во мнении о том, может ли лед таять при контакте с поверхностью планеты. Это связано с тем, что тонкая и сухая атмосфера способствует сублимации водяного льда — переходу в газообразное состояние — аналогично тому, как это происходит с сухим льдом на Земле. Однако атмосферные условия, которые усложняют процесс таяния на поверхности, не действуют под слоем пыльного снега или ледника.

На Земле пыль, попадающая в лед, может создавать криоконитовые отверстия — небольшие лунки, возникающие, когда частицы пыли оседают на лед и поглощают солнечный свет, оседая при таянии. Когда солнечный свет уже не достигает их, движение замедляется, но они выделяют достаточно тепла, и вокруг них формируются проталины, в которых обитают простейшие организмы.

«Это обычное явление на нашей планете, — отметил соавтор Фил Кристенсен из Университета штата Аризона, имея в виду внутреннее таяние льда. — Плотный снег и лед могут согреваться изнутри благодаря солнечному свету, действуя, как теплица, а не таять сверху вниз».

В предыдущих исследованиях Кристенсен и Гэри Клоу из Университета Колорадо показывали, как жидкая вода может образовываться в шапках снега на Марсе, покрытых пылью. Это открытие легло в основу новой работы.

В 2021 году Кристенсен и Хуллер выдвинули гипотезу о том, что многие марсианские овраги формируются в результате эрозии, вызванной таянием льда. Предполагается, что лед на Марсе пропускает достаточно света, позволяя фотосинтезу происходить на глубине до 3 м под поверхностью. В таких условиях верхние слои льда предотвращают испарение мелких водоемов и обеспечивают защиту от вредного излучения. Это особенно важно, поскольку, в отличие от Земли, Марс не обладает магнитным полем, защищающим от солнечного излучения и радиоактивных космических частиц.

Илон Маск разместил на принадлежащей ему платформе X заявление. Он утверждает, что люди смогут высадиться на Марсе в течение ближайших четырех лет, а через 20 лет жить там в городе, полностью автономном. Это кажется хвастовством даже для самого богатого человека в мире, который изменил логистику и стоимость космических полетов на околоземную орбиту с помощью своей многоразовой ракеты Falcon.