Согласно новому исследованию, различные вегетарианские диеты, по-видимому, снижают риск смертности и связанных с ней заболеваний, при этом песко-вегетарианская диета, включающая рыбу, обеспечивает наибольшую защиту для людей пожилого возраста.

Исследователи из Университета Лома Линда обнаружили, что вегетарианская диета связана с более низким риском смертности по всем причинам и смертности по многим причинам, особенно среди мужчин и людей среднего возраста.

Однако среди очень пожилых вегетарианцев наблюдался несколько более высокий риск развития неврологических заболеваний, таких как инсульт, деменция и болезнь Паркинсона. Несмотря на это, песко-вегетарианская диета по-прежнему имеет небольшое, но заметное преимущество перед другими вегетарианскими и невегетарианскими диетами, даже у пожилых людей.

Гэри Фрейзер, доктор философии, заслуженный профессор Школы общественного здравоохранения Университета Лома Линда и главный автор исследования, говорит, что вегетарианская диета защищает от риска смерти в среднем возрасте, но как только она помогает людям достичь 80-летнего возраста, это общее преимущество, похоже, исчезает для тех, кто придерживается строгой вегетарианской диеты.

«Повышенный риск неврологических заболеваний у вегетарианцев в возрасте 80 лет не был огромным, но что-то происходит и мы не должны игнорировать это, если хотим, чтобы преимущество вегетарианства сохранялось для всех вегетарианцев в более зрелом возрасте», — сказал Фрейзер.

В исследовании использовались данные Adventist Health Study-2, массивной когорты, включающей почти 96 тыс. человек, которые относят себя к адвентистам седьмого дня и проживали в США и Канаде во время базового набора в 2002–2007 гг., с последующим наблюдением до 2015 года. Данные этой группы использовались для многочисленных исследований здоровья, болезней и смертности на протяжении многих лет.

В настоящем исследовании проанализированы данные более 88 тыс. человек и около 12,5 тыс. смертей в исследуемой когорте. Данные о питании были собраны с помощью анкеты, а затем разделены на пять категорий:

невегетарианство,

полувегетарианство,

песко-вегетарианство,

лакто-ово-вегетарианство (включая молочные продукты и яйца),

веганство.

По словам Фрейзера, его команда обнаружила, что у адвентистов-вегетарианцев риск смерти в целом был на 12% ниже, чем у адвентистов-невегетарианцев. У придерживающихся песко-вегетарианской диеты риск смерти был ниже на 18%, лакто-ово-вегетарианской — на 15%. У веганов в целом риск смерти снизился менее чем на 3%, но у мужчин-веганов — намного больше, чем у невегетарианцев, в отличие от женщин.

«В целом это одни из самых четких данных, что американские вегетарианцы в большей степени защищены от преждевременной смерти, чем невегетарианцы», — сказал Фрейзер.

Ранее исследования показали, что низкоуглеводные диеты не только удовлетворяют основные потребности в питании, но и улучшают общее качество питания и здоровья, вопреки предыдущей критике их адекватности в плане питания. Питание с низким содержанием углеводов может обеспечить организм достаточным количеством клетчатки, витаминов и минералов.