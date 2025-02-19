Исследователи давно задумываются над неспособностью вспоминать события, произошедшие до двух-трехлетнего возраста. Еще в 1905 году Зигмунд Фрейд ввел термин «детская амнезия», имея в виду специфическую амнезию, которая у большинства людей, хотя и не у всех, скрывает самые ранние моменты их детства.

«У большинства взрослых нет воспоминаний до двух-трех лет, — говорит профессор Ци Ван из Корнеллского университета. — Примерно до семи лет воспоминания о детстве обычно отрывочны».

До недавнего времени исследователи считали, что мозг молодых людей недостаточно развит для формирования устойчивых воспоминаний. Но исследования 1980-х годов показали, что даже двухлетние малыши могут формировать воспоминания и в мельчайших подробностях вспоминать события, произошедшие месяцами ранее.

Также известно, что ранняя детская травма повышает риск возникновения тревожности и депрессии в будущем. Парадокс детской амнезии, по словам Кристины Альберини, профессора нейронауки в Нью-Йоркском университете, заключается в том, как эти переживания могут навсегда повлиять на жизнь, если они забыты.

Исследования Альберини на животных показали, что воспоминания, сформированные в период детской амнезии, на самом деле хранятся в мозге до взрослой жизни, хотя они и не помнятся сознательно. Как у животных, так и у взрослых людей формирование и хранение долгосрочных воспоминаний о жизненном опыте невозможно без области мозга, известной как гиппокамп.

Ее работа показала, что эта область также важна для ранних воспоминаний, и предполагает, что детская амнезия возникает из-за критического периода, когда гиппокамп развивается из-за нового опыта. «В этом есть большой смысл, учитывая всю литературу о травмах, — отмечает она. — Если дети изучают сложные ситуации в раннем детстве, возможно, они не помнят подробности, но их мозг будет сформирован в соответствии с этим опытом».

Различный опыт также может объяснить, почему возраст, в котором люди вспоминают свои первые воспоминания, значительно различается. Ван, эксперт по влиянию культуры на автобиографическую память, показала, что самые ранние воспоминания у американцев датируются возрастом около 3,5 лет, что почти на 6 месяцев меньше, чем у китайцев.

Воспоминания американцев, по ее словам, как правило, более сосредоточены на себе и эмоционально проработаны. В то время как китайские воспоминания чаще всего сосредоточены на коллективных действиях и общих рутинах, обнаружила она.

«В азиатском контексте идентичность и чувство себя определяются не столько уникальностью, сколько больше вашими ролями и отношениями с другими, — говорит Ван. — В связи с этим воспоминания могут быть менее важны для определения идентичности, чем для информирования о поведении и передачи уроков. Если вы хотите использовать память для создания уникального чувства идентичности, вы, вероятно, помните множество своеобразных деталей».

Другим объяснением несоответствия является то, как родители обсуждают прошлый опыт со своими детьми. У новозеландских маори первые воспоминания появляются раньше, чем у выходцев из Европы, примерно в 2,5 года.

Профессор Элейн Риз из Университета Отаго, которая изучает автобиографическую память у детей и подростков, указывает на сильный акцент на устных традициях в культуре маори, а также на подробные беседы при воспоминании о прошлых событиях.

Риз отслеживала группы детей от младенчества до подросткового возраста. Она обнаружила, что люди, имевшие более богатую повествовательную среду в детстве, могли вспомнить более ранние и более подробные первые воспоминания в подростковом возрасте.

Это работало в случае с детьми, чьи матери задавали открытые вопросы и были более подробны, когда говорили о совместном прошлом опыте, а также с детьми, которые росли в расширенных семейных домохозяйствах.

«Мы знаем, что с того момента, как дети достигают, скажем, шестимесячного возраста, они способны к неким мысленным образам чего-то, что произошло за предыдущий день или неделю», — утверждает Риз. Она считает, что именно взятие этого мысленного образа и его словесное описание очень важно для того, чтобы помочь им сохранить это воспоминание на всю жизнь.

«Каждый раз, когда вы возвращаетесь к воспоминанию и думаете о нем, вы его меняете», — отмечает она. Ранние события, которые сохраняют дети, по словам Риз, могут быть на удивление обыденными — «вещами, о которых большинство родителей никогда не будут подробно вспоминать». Эксперт поделилась классическим примером из своего собственного исследования: ребенок, который помнит, что однажды увидел червяка на тропинке.

Среди экспертов по памяти ведутся споры о роли языка в детской амнезии. Исследователи, изучающие людей, предполагают, что память может быть ограничена неспособностью дать язык раннему опыту. «Но должно быть что-то более фундаментальное, что также играет роль, потому что мы видим тот же эффект детской амнезии у неговорящих животных, таких как крысы», — говорит профессор Рик Ричардсон из Университета Нового Южного Уэльса.

Мозг сохраняет воспоминания не в виде отдельных файлов, как на компьютере, а в виде сетей нейронов по всему мозгу. Вызов воспоминаний активирует эти сети и укрепляет связи между нейронами. Это не значит, что память стабильна: «Каждый раз, когда вы возвращаетесь к воспоминанию и думаете о нем, вы его меняете», — говорит Риз.

Повторные внушения могут привести к тому, что люди будут создавать образы и формировать ложные воспоминания, отмечает Ван, ссылаясь на известный случай Жана Пиаже, влиятельного психолога детского развития. Он ясно помнил, как его няня отбивалась от потенциального похитителя, когда ему было два года, но годы спустя она призналась, что выдумала эту историю.

В опросе 2018 года 39% респондентов сообщили, что их первые воспоминания возникли в возрасте двух лет или младше. Исследователи предположили, что «невероятно ранние» воспоминания, такие как воспоминания о том, как их катали в коляске или когда они впервые пошли, вероятно, были вымышленными и основаны на фотографиях или семейных историях.

Хотя память податлива, а маленькие дети более внушаемы, по словам Ван, конфабуляция встречается не так уж часто. «В нормальных условиях даже дети не просто принимают как должное все, что вы им говорите, и не включают эти воспоминания в свою жизнь», — утверждает она.

Хотя психологи говорят, что забывание может быть адаптивным, это не объясняет, почему воспоминания, сформированные до 7 лет, предположительно, разрушаются быстрее, чем когда люди становятся взрослыми.

Альберини выдвигает гипотезу, что ранние невостребованные воспоминания могут функционировать как схемы, на которых строятся взрослые воспоминания. «Подобно фундаменту дома, они остаются скрытыми, но имеют решающее значение», — заключает она.

Ранее исследователи Нью-Йоркского университета (NYU) обнаружили, что обучение через повторение важно не только для мозга, но и для всех клеток организма. Согласно их заявлению, память существует во всем теле, и это открытие может сыграть важную роль в лечении проблем с памятью.