Арендные ставки на жилье на популярных российских курортах продолжили расти. Эта тенденция наблюдается даже в Анапе, где курортный сезон оказался под угрозой срыва, а исключение составили лишь отдельные города — Кисловодск и Туапсе. Таковы выводы аналитиков Витрины недвижимости Restate, которые в преддверии начала высокого сезона изучили ситуацию на рынке аренды в курортных городах России. Подробностями они поделились с редакцией «Инк.».

Сочи

Побережье Черного моря по-прежнему в центре внимания, но внутренний туризм открыл дорогу новым направлениям, которые еще недавно оставались в тени, выяснили специалисты.

Экологическая катастрофа, вызванная разливом мазута из танкеров в Анапе, привела к падению числа бронирований в отелях более чем на 60% по сравнению с прошлым годом, но не повлияла на рынок аренды. Цены на них повышаются — средний рост составил 1 тыс. руб. в месяц.

Аналитики считают, что собственники рассчитывают на восстановление турпотока к лету и готовы ждать. Например, сейчас аренда однокомнатной квартиры стоит 20 тыс. руб. в месяц, однако с июня цена поднимется до 25 тыс. руб.

На фоне возможного кризиса в Анапе на других курортах Краснодарского края наблюдается резкий рост цен. Аренда в Геленджике подорожала на 26% и достигла 40 тыс. руб. за однокомнатную квартиру в месяц. Эксперты отмечают, что долгосрочная аренда в Геленджике доступна только до июня — дальше рынок переходит на посуточную модель.

Сочи

Статус самого дорогого курорта России традиционно сохраняет Сочи. Здесь средняя арендная ставка здесь выросла на 22% и составила 72 тыс. руб.в месяц. Причиной тому — круглогодичный спрос. Самым дорогим объектом, представленным на рынке, стал пятикомнатный пентхаус, который можно снять за 1 млн руб. в месяц.

Дополнительным фактором роста цен является интерес жителей крупных городов к долгосрочной аренде. Многие из них хотят провести лето у моря, работая удаленно, или приезжать время от времени. Интересно, что в зачастую это обходится дешевле, чем краткосрочная аренда на несколько недель.

По мнению аналитиков, если летний сезон в Анапе сорвется, россияне, не имеющие возможности поехать за границу, выберут альтернативные курорты Краснодарского края. Таким образом, давление на рынок аренды в Сочи и Геленджике усилится, что приведет к новому витку роста цен.

Крым

Спрос на аренду в Крыму остается высоким, несмотря на отсутствие авиасообщения. Особенно это заметно в Севастополе, где за зиму цены выросли на 40%.

В Ялте, самой дорогой локации полуострова, рост оказался более скромным – 10%. Средняя ставка здесь составляет 53 тыс. руб. в месяц, однако к лету прогнозируется дальнейший рост цен.

Стоимость аренды на менее популярных курортах, таких как Керчь и Евпатория, не изменилась. Если в других городах Крыма ставки продолжат расти, то именно эти локации эксперты считают относительно доступной альтернативой.

При этом Кисловодск стал единственным регионом, где зафиксировано реальное снижение цен — аренда подешевела на 18%, до 18 тыс. руб. в месяц. А в соседнем Пятигорске наблюдался рост на 16%, в Ессентуках цены остались практически на прежнем уровне.

По данным аналитиков, Кавминводы остаются самым бюджетным курортным направлением России. Среди причин — отсутствие моря, а лечебный туризм зимой не так популярен, как летом.

В случае срыва сезона в Анапе эксперты советуют рассмотреть альтернативные направления — Туапсе, Керчь или Евпаторию, а также города на побережье Каспийского моря, такие как Каспийск, Дербент или Избербаш.