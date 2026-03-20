Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила его семья в пятницу, 20 марта.

Фото: Галина Кмит|РИА Новости

Накануне Норрис был госпитализирован на Гавайях. Родственники актера не раскрыли причину смерти, но отметили, что он ушел из жизни в окружении близких. «Для мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас — преданным мужем, любящим отцом и дедом», — говорится в заявлении семьи.

Норрис получил широкую известность благодаря ролям в боевиках 1980-х годов «Пропавшие без вести», «Дельта-сила», «Одинокий волк Маккуэйд», «Кодекс молчания». Всемирную популярность ему принес телесериал «Крутой Уокер», выходивший на канале CBS с 1993 по 2001 год.

Одной из самых ярких работ актера стала роль противника Брюса Ли в фильме «Путь дракона» (1972). В 2012 году Норрис вернулся на экраны в картине «Неудержимые 2».

Помимо актерской карьеры, Норрис был признанным мастером боевых искусств. Он обладал черными поясами по дзюдо, бразильскому джиу-джитсу, карате, тхэквондо, тансудо и основал собственный стиль чун кук до. В последние годы его имя стало героем интернет-мемов.

У актера остались супруга Джина О’Келли, пятеро детей и внуки.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.