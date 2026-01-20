На 93-м году жизни скончался один из самых влиятельных кутюрье XX века, итальянский дизайнер Валентино Гаравани, основавший одноименный модный дом Valentino. О его смерти сообщила итальянская газета Corriere della Sera. Похороны модельера пройдут в Риме в эту пятницу, 23 января.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Валентино Гаравани родился 11 мая 1932 года в городке Вогера. Профессиональное образование он получил в Париже, работая у известных модельеров Жана Десса и Ги Лароша. В 1959 году дизайнер открыл свой первый салон на престижной римской улице Виа Кондотти, а уже в 1962 году его коллекция, представленная во флорентийском Палаццо Питти, принесла ему оглушительный успех.

Основанный вместе с партнером Джанкарло Джамметти Дом моды Valentino быстро превратился в глобальный символ итальянской роскоши. На протяжении десятилетий Гаравани одевал самых знаменитых женщин мира. В числе его клиенток были члены королевских семей (принцесса Диана), первые леди (Нэнси Рейган), и голливудские звезды от Софи Лорен и Элизабет Тейлор до Джулии Робертс и Дженнифер Лопес.



Даже после продажи бренда (сначала группе HdP в 1998 году, затем Marzotto в 2002-м) Валентино Гаравани оставался художественным руководителем и лицом компании вплоть до 2007 года, определяя ее эстетику и наследие.

Заслуги Гаравани были отмечены высшими наградами Италии, Франции и мировой индустрии моды. Он был удостоен Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», ордена Почетного легиона, а также престижной премии CFDA за жизненные достижения. В 2009 году его имя увековечили звездой на «Аллее стиля» в Беверли-Хиллз.

Валентино Гаравани оставил после себя не просто бренд, а целую эпоху в моде, символом которой стали безупречный крой, роскошные ткани и вечная элегантность.