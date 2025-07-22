Культовый британский рок-музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет. Ранее в июле он дал последний концерт с коллегами по группе Black Sabbath, в качестве фронтмена которой он получил всемирную известность.

PageSix

О смерти Осборна сообщила его семья, передает Sky News. По словам родственников, легендарный музыкант ушел из жизни, «окруженный любовью».

5 июля Оззи Осборн впервые за 20 лет воссоединился с группой Black Sabbath и дал «прощальный» концерт в Бирмингеме.

«Увидимся на той стороне», — такими словами Осборн завершил выступление.

Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 в Бирмингеме четвертым из шести детей. В 15 лет его исключили из школы из-за тяжелого финансового положения в семье. Он подрабатывал на скотобойне, помощником автомеханика и водопроводчика.

В 1968 году Оззи (прозвище досталось еще в школьные годы) основал группу Black Sabbath вместе с Тони Айомми, Биллом Уордом и Гизером Батлером. Название группа получила по аналогии с популярным в то время фильмом ужасов. Группа держалась вместе до конца 70-х. Музыканты продали десятки миллионов пластинок, и хотя на старте Оззи получал не так много из-за невыгодных контрактов, со временем он стал получать стабильные отчисления с продаж и переизданий.

После ухода Оззи Осборн начал сольную карьеру, которая оказалась даже успешнее: альбом Blizzard of Ozz и следующие релизы стали платиновыми, а хиты вроде Crazy Train регулярно используются в кино, рекламе и видеоиграх, принося роялти.

Отдельную строку доходов составляют гастроли — крупные мировые туры Оззи собирали стадионы, а билеты продавались за тысячи долларов. Также он зарабатывал на продаже фирменного мерча и участии в фестивале Ozzfest, который сам же и основал: этот тур не только стал культовым среди металлистов, но и принес музыканту десятки миллионов долларов. Немалую прибыль принесло и реалити-шоу The Osbournes на MTV, а позднее — продажи прав на документальные фильмы и автобиографии. По оценкам Forbes и других изданий, состояние Оззи Осборна превышает $200 млн.

Ушел из музыки он в 2023 году из-за болезни Паркинсона. Несмотря на проблемы со здоровьем и долгую борьбу с зависимостями, Оззи оставался одним из самых узнаваемых и влиятельных рок-музыкантов в мире.