В России выпустили детские умные часы BuddyGPT, в которые — впервые — встроен голосовой ИИ-ассистент на технологиях «Яндекса», который отвечает на вопросы ребенка, помогает с уроками и рассказывает увлекательные факты. Подробности — в распоряжении «Инка».

п/с YandexCloud

Часы AIMOTO рассчитаны на младших школьников и поддерживают 4G, звонки, GPS-контроль. Родители всегда видят, где находится ребенок, и могут управлять временем использования устройства.

BuddyGPT отвечает понятным языком и ведет диалог. Он может помочь решить задачу по математике, рассказать про космос или подсказать интересный факт о животных. Все ответы проходят детскую модерацию — лишнего ассистент не скажет.

Особенность часов в том, что они работают через специальное приложение. Ребенок заходит в него, нажимает кнопку микрофона и задает вопрос. В приложении есть разделы «Загадки», «Тренируем устный счет», «Исследуем мир», где собраны короткие познавательные истории.

Встроенные технологии YandexGPT и Yandex SpeechKit обеспечивают быстрый отклик — всего 2–3 секунды. Даже при слабом интернете часы стабильно принимают звонки и обрабатывают голосовые запросы.

Компания планирует синхронизацию приложения с программой начальной школы и добавление иллюстраций к ответам. Там рассчитывают, что это сделает обучение еще нагляднее и интереснее.