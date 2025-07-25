Китайский стартап Unitree Robotics представил нового человекоподобного робота R1 по цене менее $6 тыс. Это беспрецедентное снижение стоимости для машин такого класса, которое может кардинально изменить рынок и ускорить массовое внедрение роботов в быту и на производстве. Анонс состоялся в преддверии Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.

Unitree

Основная проблема, сдерживающая распространение гуманоидных роботов, — их чрезвычайно высокая цена. До сих пор стоимость передовых моделей измерялась десятками, а то и сотнями тысяч долларов. Например, по оценке Morgan Stanley, в 2024 году цена сложного робота-гуманоида составляла около $200 тыс. Unitree решает эту проблему, предлагая R1 по стартовой цене 39.9 тыс. юаней (около $5.9 тыс.).

Новый робот весит всего 25 кг и имеет 26 суставов, что обеспечивает ему высокую подвижность. Он оснащен мультимодальной ИИ-моделью, которая способна распознавать голос и изображения. Благодаря этому робот может выполнять множество различных задач.

Для сравнения, предыдущие модели от Unitree стоили значительно дороже: G1 обходился в $16 тыс., а более крупный H1 — свыше $90 тыс. Конкурент в лице UBTech Robotics планирует выпустить робота-компаньона за $20 тыс. Таким образом, предложение Unitree является настоящим прорывом в доступности технологии.

Этот запуск демонстрирует амбиции Китая обогнать США в гонке за лидерство в робототехнике. Стартап Unitree, получивший известность после встречи его главы с председателем КНР Си Цзиньпином, делает ставку на ценовую доступность. Если R1 будет работать так, как заявлено, это станет важной вехой для всей отрасли и приблизит эру, когда роботы станут частью повседневной жизни.

