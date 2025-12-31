Европейские университеты и научные лаборатории, долгое время бывшие тихими сокровищницами знаний, превратились в мощнейший источник инноваций и инвестиций. Согласно свежему Европейскому отчету о спин-аутах за 2025 год от аналитической платформы Dealroom, совокупная стоимость стартапов, вышедших из академической среды, достигла колоссальных $398 млрд, создав солидную воронку для венчурного капитала, пишет TechCrunch.



Freepik

Исследование показывает впечатляющие результаты: 76 высокотехнологичных компаний и стартапов в области наук о жизни, рожденных в университетских стенах, либо достигли статуса «единорога» (оценка в $1 млрд), либо вышли на годовую выручку в $100 млн.

Среди таких звезд — финская компания спутниковой съемки Iceye, разработчик квантовых компьютеров IQM, немецкий производитель ракет-носителей Isar Aerospace, британский генеративный ИИ-видео стартап Synthesia и португальская Tekever, работающая в сфере БПЛА и кибербезопасности.

Новые игроки на инвестиционном поле

Активность инвесторов растет. Только в декабре появились два новых фонда, нацеленных на талантливых выпускников технических вузов по всей Европе, расширяя географию за пределы традиционных центров в Кембридже, Оксфорде и Швейцарской высшей технической школе Цюриха (ETH Zurich).

Датский фонд PSV Hafnium закрыл свой первый фонд, превысив целевые 60 млн евро, для инвестиций в глубокие технологии Северной Европы. Компания U2V (University2Ventures) с офисами в Берлине, Лондоне и Аахене также завершила сбор средств для своего первого фонда аналогичного объема.

Эти новые фонды присоединяются к растущему списку европейских венчурных фирм, для которых университетские стартапы стали ключевым направлением. Ниша, зародившаяся вокруг таких игроков, как Cambridge Innovation Capital и Oxford Science Enterprises, значительно диверсифицировалась.

Теперь, помимо фондов, тесно связанных с конкретными университетами, в нее входят независимые фирмы, которые видят в спин-аутах высокодоходный актив. Успешные выходы, такие как продажа Oxford Ionics американской IonQ, приносят инвесторам миллиардные прибыли — только в 2025 году шесть таких сделок принесли совокупный доход свыше $1 млрд.

Финансирование бьет рекорды вопреки общему тренду

Приток инвестиций подтверждает тренд. В 2025 году европейские академические стартапы в сфере deep tech и biotech привлекли рекордные $9,1 млрд. Этот рост особенно впечатляет на фоне общего европейского венчурного рынка, который сократился почти на 50% по сравнению с пиком 2021 года.

Крупные раунды финансирования в уходящем году прошли компании из самых разных отраслей — от ядерного синтеза (немецкая Proxima Fusion) до производства дронов двойного назначения (немецкая Quantum Systems с оценкой свыше $3 млрд).

Освоение новых горизонтов и вызовы роста

Новые фонды делают ставку на нераскрытый потенциал научных центров за пределами традиционной «золотой тройки». Например, PSV Hafnium, будучи дочерней структурой Датского технического университета (DTU), инвестирует в стартапы по всей Северной Европе.

Одним из получателей инвестиций стал финский SisuSemi, который коммерциализирует технологии очистки поверхностей для полупроводниковой промышленности, разработанные за десятилетия исследований в Университете Турку.

Однако, как отмечают авторы отчета Dealroom, перед экосистемой стоит серьезный вызов — нехватка капитала для роста на поздних стадиях (growth capital). Эта проблема характерна для всего европейского рынка стартапов.

Примечательно, что почти 50% финансирования поздних стадий европейских спин-аутов в deep tech и biotech по-прежнему поступает из-за пределов Европы, в основном из США. Для того чтобы Европа могла в полной мере воспользоваться плодами своих инвестиций в исследования и таланты, этот структурный дисбаланс требует системного решения.