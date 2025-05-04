Легендарный инвестор Уоррен Баффет объявил о своем решении уйти с поста генерального директора Berkshire Hathaway в конце 2025 года. Его преемником станет Грег Абель, вице-председатель по неcтраховым операциям, после одобрения советом директоров компании. Объявление стало неожиданностью даже для самого Абеля и совета директоров во время ежегодного собрания акционеров в Омахе.

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За шесть десятилетий руководства Баффет превратил Berkshire Hathaway в бизнес-империю стоимостью более $1,16 триллиона. Конгломерат владеет разнообразными активами — от железнодорожного перевозчика BNSF до страховщика Geico, энергетических компаний и потребительских брендов. В 2024 году операционная прибыль всех компаний Berkshire составила $47,4 миллиарда.

Впечатляющий инвестиционный успех Баффета отражается в среднегодовом приросте акций Berkshire на 20% с 1965 по 2024 год. Его стратегия включала приобретение перспективных компаний и инвестирование в акции крупных корпораций, таких как Apple и American Express. В последнее время Berkshire накопила значительные денежные резервы — $347,7 миллиарда на 31 марта — из-за трудностей с поиском привлекательных инвестиционных возможностей.

Грег Абель, которому 62 года, унаследует здоровый бизнес, несмотря на некоторые недавние трудности. В первом квартале 2025 года Berkshire сообщила об операционной прибыли в $9,6 миллиарда, хотя страховое подразделение понесло убытки из-за калифорнийских лесных пожаров. Абель продолжит управлять компанией в соответствии с децентрализованной моделью Баффета, позволяющей руководителям дочерних структур самостоятельно принимать решения.

Баффет славился не только инвестиционным талантом, но и своими мудрыми высказываниями. Его ежегодные собрания акционеров, прозванные «Вудстоком для капиталистов», привлекали десятки тысяч людей, желающих услышать его мнение по различным финансовым и жизненным вопросам.