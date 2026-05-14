Российский рынок фриланса переживает резкий рост спроса на специалистов по искусственному интеллекту. Как следует из данных Workzilla и маркетплейса нейросетей chad, за год количество запросов от бизнеса на проекты с ИИ выросло с 2 тыс. до 15 тыс.

Вместе со спросом увеличилась и стоимость таких услуг. Если в конце 2025 года средний чек на ИИ-заказы составлял около 1,4 тыс. руб., то к маю 2026-го превысил 2 тыс. руб. Рост за несколько месяцев достиг 43%.

По оценке авторов исследования, задачи, связанные с нейросетями, сейчас оплачиваются примерно на 40% выше среднего по рынку фриланса. Компании готовы тратить больше на специалистов, умеющих работать с генеративными ИИ-сервисами, автоматизацией и обработкой контента.

При этом предложение пока заметно отстает от спроса. Хотя навыки работы с ИИ указаны более чем в четверти резюме — 28%, реально профессиональные услуги в этой области готовы оказывать только 2% исполнителей.

Исследование также показало разницу между поколениями фрилансеров. Среди новых пользователей платформ навыки работы с ИИ упоминают 40% исполнителей, тогда как среди владельцев старых аккаунтов — около 20%.

На фоне растущего интереса бизнеса ИИ-компетенции постепенно становятся отдельной категорией на рынке фриланса и одним из самых быстрорастущих сегментов по стоимости услуг.

