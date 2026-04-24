23 апреля Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России. Под ограничения сразу попали более двадцати кредитных организаций, в том числе WB банк, «Русский стандарт», «Авангард», «Фора-банк», «Хлынов», «Держава», БКС-банк, «Левобережный», Металлинвестбанк и «Солидарность». Санкции вступят в силу 14 мая 2026 года.

Пакет принят в урезанном виде: из него исключили запрет на морские перевозки российской нефти — одну из наиболее болезненных мер, которую лоббировали страны Балтии и Польша. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, позже Совет ЕС подтвердил это в официальном заявлении и выразил намерение ввести данный запрет в одном из следующих пакетов.

Несмотря на исключение нефтяного запрета, пакет включает масштабный блок новых финансовых ограничений. ЕС впервые вводит полный секторальный запрет на российские платформы для перевода и обмена криптоактивов, запрещает операции по неттингу с российскими агентами — через эту схему экспортеры фактически авансировали оплату внутри России в обход санкций.



Отдельно в список включили Почта-банк, который уже в этом месяце прекратит самостоятельную работу и перейдет под контроль ВТБ. Санкции против банка, находящегося в процессе присоединения, носят скорее сигнальный характер. Таким образом ЕС обозначает свою позицию по всей цепочке активов, переходящих к ВТБ, уже давно находящемуся под санкциями.



Для перечисленных банков прямые операционные последствия ограничены: большинство из них утратили корреспондентские отношения с европейскими контрагентами после 2022 года. Тем не менее санкционный статус создает юридические риски для клиентов и партнеров этих банков в третьих странах, которые стараются соблюдать западные ограничения.

