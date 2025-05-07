Из-за глобального потепления ледники на Земле продолжают таять, что приводит к повышению уровня моря. Однако в 2024 году основная часть этого увеличения объема воды была обусловлена другим процессом.

«Повышение, которое мы зафиксировали в 2024 году, оказалось выше наших прогнозов, — отмечает океанограф из НАСА Джош Уиллис. — Хотя каждый год немного отличается от предыдущих, одно можно сказать с уверенностью — океан продолжает стремительно увеличиваться». Вместо прогнозируемых 0,43 см, фактический уровень роста составил 0,59 см.

Эти данные были получены с помощью пяти международных спутников, которые начали проводить измерения с 1992 года. Один из последних, Sentinel-6 «Михаэль Фрайлих» может точно определять высоту поверхности Мирового океана с погрешностью всего в несколько сантиметров. Ученые давно подозревали, что некоторые неучтенные факторы могут ускорить повышение уровня моря сильнее, чем предполагалось. Судя по всему, сейчас исследователям удалось подтвердить эту гипотезу.

До недавнего времени таяние ледников было основным фактором. Однако в прошлом году ситуация изменилась. Согласно данным НАСА, две трети этого увеличения были обусловлены тепловым расширением океанской воды. Когда вода нагревается, то становится менее плотной, занимая больше пространства. После рекордного роста температуры в атмосфере Земли океаны стали самыми теплыми за последние тридцать лет, что привело к увеличению их объема.

Океаны в основном состоят из слоев с разной температурой, где самые теплые и наименее плотные воды находятся сверху. Увеличение тепла в атмосфере вызывает сильные штормы и ветры, которые перемешивают слои и тем самым переносят тепло в глубину. Это приводит к повышению температуры океана и росту уровня моря, создавая замкнутый круг, усугубляющий глобальное потепление.

Изменения в направлении ветра приводят к тому, что некоторые зоны океана нагреваются в два раза быстрее, чем в среднем по планете. Это вызывает волны тепла, которые убивают миллиарды морских организмов и разрушают рыбные хозяйства.

Кроме того, повышение уровня Мирового океана приводит к затоплению крупных рек соленой водой. Такое вторжение в сочетании с уменьшением сезонного таяния ледников стремительно сокращает запасы пресной воды для человечества. Если не вмешаться, целые народы будут вынуждены мигрировать в поисках жизненно важного ресурса.

Единственный способ смягчить последствия — сократить выбросы парниковых газов. Каждая доля градуса, на которую удастся снизить будущее потепление, сможет спасти жизни.