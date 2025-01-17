Аналитики отмечают, что в 2024 году российские потребители покупали антидепрессанты активнее, чем два года назад. Тогда продажи таких препаратов достигли рекордных значений из-за роста тревожности. В связи с высоким спросом, периодически наблюдается нехватка тех или иных востребованных лекарств этой категории в аптеках страны.

По данным аналитической компании DSM Group, с января по ноябрь 2024 года продажи антидепрессантов в рознице выросли до 16,1 млн упаковок. Этот показатель на 16,8% превышает показатели всего 2023 года в 15,3 млн. В 2022 году россияне купили 13 млн упаковок.

По подсчетам оператора системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ, в 2024 году спрос на антидепрессанты вырос на 22% относительно 2023 года.

По данным RNC Pharma, за январь-ноябрь прошлого года было реализовано 17,1 млн упаковок на 12,9 млрд руб., что на 36% больше, чем годом ранее. В денежном выражении рост составил 31,9%, до 13,5 млрд руб. Он объясняется подорожанием препаратов.

По данным Росстата, в 2024 году медикаменты выросли в цене на 11%, в то время как в целом инфляция в стране составила 9,5%.

Ажиотажный рост спроса на антидепрессанты в России начался с марта 2022 года. Тогда за первую неделю месяца продажи таких лекарств составили 577,6 тыс. упаковок на общую сумму 525,6 млн руб., что в три раза больше в количественном выражении и вчетверо — в денежном, по сравнению с данными 2021 года.

Высокий спрос и логистические проблемы, с которыми третий год подряд сталкиваются дистрибуторы, повлияли на наличие востребованных антидепрессантов в аптеках страны. Так, с начала 2025 года в Москве пропал с полок «Золофт» на основе сертралина.

По данным DSM Group за январь-ноябрь 2024 года в России было продано 1,7 млн упаковок этого препарата, на 752,2 млн руб., что больше показателей прошлого года на 302% и 334%, соответственно. «Золофт» стал третьим по продаваемости в натуральном объеме антидепрессантом после «Амитриптилина» и «Флуоксетина».

С осени 2022 года, из-за проблем с логистикой, «Золофт» пропал из российской фармакологической розницы почти на год. В 2024 году у аптечной сети «Ригла» продажи препарата в натуральном выражении составили около 146 тыс. упаковок, что составляет 6% от общего оборота антидепрессантов.

В сети «36.6» в 2024 году доля «Золофта» среди всех проданных антидепрессантов составила 15,5%.

Директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова утверждает, что сейчас «Золофт» доступен в аптеках в дозировках 25, 50 и 100 мг, но в ограниченном количестве.

По словам психиатра Вячеслава Филашихина, на рынке есть и другие препараты на основе сертралина. Кроме того, по данным ЦРПТ, за последний год общее предложение антидепрессантов увеличилось на 20%, до 25,9 млн упаковок.

«Сейчас в стране возник некий культурный феномен: пациенты, сталкивающиеся с депрессивными состояниями, стали меньше пользоваться “народной медициной” и чаще обращаться к врачам», — заключил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Напомним, что фармпроизводитель «Озон Фармацевтика» намеревался до конца октября провести IPO на Московской бирже. Тогда в компании сообщили, что инвесторам будут доступны исключительно акции допэмиссии. Размещение было доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов.