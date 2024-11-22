В этом году глобальное потепление может впервые превысить уровень доиндустриального периода на 1,5°C, побив рекорд прошлого года (0,60°C), об этом сообщает служба по изменению климата Copernicus (C3S). Аномальная жара продолжает сохраняться даже после завершения периода Эль-Ниньо.

Из-за значительного повышения температуры, вызванного сжиганием ископаемого топлива, погибает бесчисленное количество людей, животных, а также увеличивается количество стихийных бедствий. Ожидается, что в ближайшие два десятилетия три четверти населения столкнутся с экстремальными погодными явлениями.

Высокие выбросы CO2 в атмосферу вызывают серьезные нарушения в климатических системах, приводя к резким колебаниям температуры. Только за последний месяц это проявилось в смертоносных наводнениях в Валенсии, лесных пожарах в Перу и потерям более 1 млн тонн риса из-за наводнений в Бангладеш, что значительно повысило цены на этот основной продукт питания.

«Рекордные дожди и наводнения, стремительно усиливающиеся тропические циклоны, смертельная жара, непрекращающаяся засуха и бушующие лесные пожары, которые мы наблюдаем по всему миру в этом году, к сожалению, стали новой реальностью, предвещая наше будущее», — отметила генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации, Селеста Сауло.

ВОЗ уточняет, что, даже если температура поднимется выше 1,5°C, это не означает, что мы навсегда превысили цель Парижского соглашения, поскольку она основана на среднем показателе за несколько десятилетий. Более краткосрочные колебания, такие как Эль-Ниньо и Ла-Нинья, все равно могут быстро изменить ситуацию.

Тем не менее, некоторые ученые считают, что этот критический порог уже настал, что вызывает тревогу по поводу возможных сбоев в работе важнейших систем жизнеобеспечения планеты. К ним относятся такие системы, как основные океанические течения Атлантического океана, тропические леса Амазонки и полярные ледяные щиты. Климатолог Марк Хауден из Австралийского национального университета предостерегает, что если мировые лидеры и отрасли промышленности не начнут срочно сокращать выбросы углерода, вскоре планета столкнется с температурой на 3°C выше.

«Как только мы начнем приближаться к более высоким отметкам, таким как 2,5–2,93 градуса, мы, вероятно, столкнемся с серьезными проблемами, связанными с изменениями климата. Последствия такого изменения будут колоссальными и значительно превзойдут затраты на сокращение выбросов», — отмечает Хауден на пресс-брифинге.

Хотя уровень потепления играет важную роль в понимании будущего, в практическом смысле это становится менее значимым, поскольку цель остается неизменной: уменьшение выбросов углерода от ископаемого топлива, которые и приводят к потеплению. Это было целью с момента публикации первых отчетов Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) в 1990 году, однако выбросы парниковых газов продолжают расти.

Согласно сообщениям, Азербайджан также использует COP29 ООН для заключения новых сделок по ископаемому топливу, и на фоне текущих геополитических условий исследователи и климатологи выражают скептицизм относительно климата саммитов.

«Нельзя сказать, что соглашение, которое позволяет проблеме перерасти в чрезвычайную ситуацию, хорошо справляется со своей задачей, — сказал Дурвуд Заэлке, соучредитель Центра международного экологического права. — Это не так».

«Важно осознавать, что каждая доля градуса имеет значение, — подчеркивает Сауло. — Вне зависимости от того, находится ли температура на уровне ниже или выше 1,5°C, малейшая отметка глобального потепления усугубляет экстремальные климатические явления, их последствия и риски».

Ранее международная группа исследователей разработала натуральную ткань, которую городские жители по всему миру могут носить для борьбы с повышением температуры, вызванным зданиями, асфальтом и бетоном. По мере усиления жары, охлаждающий текстиль, который можно встраивать в одежду, головные уборы, обувь и даже поверхности зданий, позволяет заглянуть в будущее, где кондиционеры, выбрасывающие парниковые газы, могут больше не понадобиться в наших городах.