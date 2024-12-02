В «Домклике» Сбербанка прогнозируют, что в 2024 году объем выдач ипотеки в России составит около 5 трлн руб. Это значительно меньше рекордного показателя 2023 года, когда он достиг 7,8 трлн руб. При этом текущий год вошел в тройку лучших за последнее десятилетие.

Спрос на ипотеку упал из-за «значительных ограничений» в сегменте льготного кредитования и высокой ключевой ставки. «Тем не менее год нельзя называть малоуспешным», — сказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

По его словам, если рассматривать динамику за последнее десятилетие, то 2024 год входит в тройку лучших. В 2020 году объем выдач ипотеки составил 4,5 трлн руб., до этого он не превышал 3 трлн руб., напомнил эксперт.

В июле в России завершилась программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой 8% годовых. При этом программу семейной ипотеки со ставкой 6% продлили до 2030 года.

Однако некоторые банки периодически прекращали выдачу семейной ипотеки, так как исчерпали лимиты, которые были выделены правительством. Об этом в конце октября сообщили «ВТБ» и Сбербанк.

31 октября «Дом.РФ» объявил, что на программу семейной ипотеки были выделены дополнительные 350 млрд руб. После этого Минфин заявил, что новых лимитов по льготной программе семейной ипотеки хватит до конца года.

В октябре вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве вопросы государственной жилищной политики, исключил развитие ипотеки за счет господдержки, пока сохраняются высокие темпы инфляции. «Инфляция в стройке — 15–20%. Мы никакими мерами поддержки не сможем ипотеку удержать», — заявил он.

25 октября Банк России принял решение поднять ключевую ставку на два процентных пункта, до 21%. Таким образом, она обновила свой исторический максимум.

Как объяснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, на повышении прогноза по инфляции в том числе сказались планируемая индексация тарифов (летом 2025 года они вырастут на 11,9% вместо изначально планировавшихся 5,7%) и расширение дефицита бюджета на 2024 год более чем на 1 трлн руб.

Массовый переход девелоперов на кредиты с плавающей ставкой создал реальные угрозы для строительной отрасли. После стремительного роста ключевой ставки застройщики рискуют лишиться части своих проектов или вовсе уйти с рынка. В случае их банкротства пострадать могут и дольщики.