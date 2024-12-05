Управляющий партнер компании Nicoliers Николай Казанский на презентации исследования «Рынок недвижимости России: итоги 2024 года, прогноз на 2025–2027 годы» сообщил, что объем ввода коммерческой недвижимости по итогам 2024 года может составить 6,4 млн кв. м. Это станет рекордом за последние десять лет.

От всего прогнозируемого на 2024 год ввода коммерческой недвижимости 5,2 млн кв. м придется на склады, что составит 80% от общего объема. Еще 623 тыс. кв. м займут офисы, а 481 тыс. кв. м — торговые площади, уточнил Казанский.

Общий объем ввода в 6,4 млн кв.м станет максимальным за последние десять лет. Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован в 2014 году.

Тогда он составил 7,5 млн кв. м. В 2023 году было введено 3,8 млн кв. м коммерческих площадей.

Как сообщалось ранее, инвестиции в недвижимость в 2025 году могут сократиться более чем на треть, а в площадки под жилье — на 40%. Это связано с высокой ключевой ставкой и дорогим финансированием.