Microsoft объявила, что в 2025 году планирует инвестировать около $80 млрд в развитие центров обработки данных, предназначенных для обучения моделей искусственного интеллекта и внедрения ИИ и облачных приложений.

Искусственный интеллект требует огромной вычислительной мощности, что приводит к увеличению спроса на специализированные центры обработки данных, позволяющие технологическим компаниям объединять тысячи процессоров в кластеры. Microsoft инвестирует миллиарды долларов в развитие своей инфраструктуры ИИ и расширение сети дата-центров.

Согласно данным Visible Alpha, аналитики ожидают, что капитальные расходы Microsoft в 2025 финансовом году, включая аренду оборудования, достигнут $84,24 млрд. В первом квартале 2025 финансового года капитальные затраты компании увеличились на 5,3%, составив $20 млрд.

Microsoft, будучи основным спонсором OpenAI, занимает ведущую позицию среди крупных технологических компаний в стремительной гонке за искусственным интеллектом. Это стало возможным благодаря эксклюзивному партнерству с разработчиком чат-ботов, основанных на ИИ.

По словам Брэда Смита, вице-председателя и президента Microsoft, более половины из запланированных $80 млрд инвестиций будут направлены в США. В своем блоге он отметил, что сегодня Соединенные Штаты лидируют в мировой гонке за искусственным интеллектом благодаря инвестициям частного капитала и инновациям американских компаний разных размеров, от динамичных стартапов до хорошо зарекомендовавших себя предприятий.

Ранее Microsoft пообещала инвестировать 14,7 млрд реалов ($2,7 млрд) в Бразилию в течение трех лет. Эти средства пойдут на развитие облачной инфраструктуры и технологий искусственного интеллекта крупнейшей экономики Латинской Америки.