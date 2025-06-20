Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году составит более 27 тыс. руб. Это увеличение затронет около 4,6 млн работников по всей стране.

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Согласно действующей методике расчета, МРОТ устанавливается на уровне 48% от медианной зарплаты. Котяков отметил, что, с учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда, в 2026 году МРОТ превысит 27 тыс. руб.

Министр подчеркнул, что это повышение — часть планомерного движения к достижению показателя в 35 тыс. руб. к 2030 году, как того требует поручение президента России Владимира Путина.

Финансирование увеличения МРОТ будет осуществляться из нескольких источников: федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, а также за счет средств коммерческого сектора. В настоящее время Минтруд готовит все необходимые нормативные документы для реализации этого решения.