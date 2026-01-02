C 1 января 2026 года в Грузии вводится обязательное страхование для въезжающих иностранцев. Об этом заявили в посольстве Белоруссии в Тбилиси.

Требование распространяется на все категории приезжающих без исключения — туристов, командированных, а также пассажиров, следующих транзитом. Каждый иностранный гражданин должен иметь действующий медицинский страховой полис и страховку от несчастных случаев, покрывающие весь период нахождения в стране — от даты въезда до момента выезда.

Оформить полис можно заранее, как у страховых компаний Грузии, так и у зарубежных страховщиков. Ключевое условие — страховка должна быть действительна на территории Грузии. Минимальный объем медицинского покрытия установлен на уровне от 30 тыс. лари (примерно €10 тыс.). В страховой пакет также обязаны входить расходы на экстренную медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию и репатриацию.

В посольстве рекомендуют иметь полис сразу в двух форматах — электронном и бумажном. Документ должен быть составлен на английском либо грузинском языке. Отсутствие действующей страховки может стать основанием для отказа во въезде — как в международных аэропортах, так и на сухопутных пограничных переходах.