В России планируется снять ограничения на эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) массой более 30 кг почти в 60 субъектах страны. Смягчение правил затронет регионы с базовым уровнем готовности — за пределами Центрального и Южного федеральных округов. Соответствующее поручение Минтрансу дал вице-премьер Виталий Савельев, следует из протокола совещания, с которым ознакомились «Известия».

Freepik

В 2022 году были введены четыре уровня реагирования, в рамках которых ограничивалось использование беспилотных систем. Максимальный уровень (военное положение) действует в новых регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Средний уровень установлен в приграничных субъектах, повышенный — в центральных и южных регионах. В остальных 59 субъектах действует уровень базовой готовности, где теперь и планируется ослабить контроль.

С марта 2024 года власти уже разрешили полеты дронов массой до 30 кг без получения специальных разрешений при соблюдении ряда условий — полет на высоте до 150 м, в дневное время и в зоне прямой видимости оператора. Однако для более тяжелых аппаратов сохранялись требования регистрации и отдельного согласования с местными органами.

В августе 2025 года Росавиация запустила единую цифровую систему согласования полетов, к которой подключено около 1,5 тыс. муниципальных органов. Это должно сократить бюрократию и ускорить процесс регистрации.

Тем не менее штрафы за нарушения остаются ощутимыми: за полеты без регистрации предусмотрен штраф до 2,5 тыс. руб. или лишение права управления на год, а за нарушение воздушного законодательства — до 300 тыс. руб. для организаций.

Возможности для бизнеса

По мнению экспертов, инициатива по снятию ограничений создаст новые возможности для гражданского применения дронов.

«Это действительно важный шаг. Снятие ограничений в более чем 50 регионах откроет значительный потенциал для экономического роста», — заявил вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер.

Он отметил, что дроны можно применять в геологоразведке, добыче полезных ископаемых, мониторинге водных ресурсов, пожаротушении и сельском хозяйстве. Использование специализированных беспилотников с программным обеспечением для зондирования поверхности позволит быстрее и дешевле проводить разведку месторождений и анализ ресурсов.

Одной из наиболее динамично развивающихся сфер применения БПЛА остается агропромышленный комплекс. Дроны уже используются для опрыскивания, внесения удобрений и мониторинга состояния посевов. В 2024 году в Южном федеральном университете была создана лаборатория для разработки беспилотников сельхозназначения и систем технического зрения для точного земледелия.

Кроме сельского хозяйства, дроны находят применение в строительстве, логистике и экологии.