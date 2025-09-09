На виноградниках Калифорнии проходит испытание новая технология борьбы с мучнистой росой — одной из главных угроз для урожая. Норвежский стартап Saga Robotics в партнерстве с винодельческим хозяйством Bien Nacido Estate тестирует автономных роботов Thorvald, которые уничтожают грибок с помощью ультрафиолетового излучения.

Традиционные методы борьбы с мучнистой росой предполагают использование фунгицидов. Однако эти препараты наносят вред окружающей среде, их эффективность со временем снижается. Решение Saga Robotics — это экологически чистый метод, основанный на физическом воздействии. UV-C свет разрушает ДНК грибка, предотвращая его рост и размножение, при этом не нанося вреда растению.

Роботы Thorvald работают автономно, перемещаясь по винограднику по заранее заданным маршрутам. Для виноделов это означает не только повышение эффективности борьбы с болезнью, но и снижение затрат на рабочую силу. Saga Robotics предоставляет свои машины по модели «Робот как услуга» (RaaS) — фермеры платят за обработанный акр, а не покупают дорогостоящее оборудование.

Помимо обработки ультрафиолетом, платформа Thorvald является многофункциональной. В будущем на нее можно будет устанавливать модули для внесения полезных насекомых, сбора данных для прогнозирования урожайности и выявления болезней, а также для обрезки растений.

Saga Robotics, основанная в 2016 году, уже успешно работает с производителями клубники в Великобритании и активно расширяется в США. Недавно компания привлекла $11,2 млн инвестиций для масштабирования своего парка роботов.

