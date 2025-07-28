Антарктида в нашем воображении — это безмолвная ледяная пустыня, самое холодное и суровое место на Земле. Но недавнее открытие ученых переворачивает это представление с ног на голову. Пробурив ледяной щит и толщу морских отложений, исследователи обнаружили нечто невероятное: прекрасно сохранившиеся следы древнего тропического леса, который процветал на Южном полюсе около 90 млн лет назад, в эпоху динозавров.

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Сенсационное открытие было сделано международной командой ученых на борту немецкого исследовательского судна «Поларштерн». Они взяли образец донных отложений со дна моря Амундсена у побережья Западной Антарктиды. Когда керн (цилиндрический образец породы) изучили под микроскопом, исследователи были ошеломлены. Вместо безжизненных минералов они увидели плотную сеть окаменевших корней, фрагменты древесины, а также ископаемую пыльцу и споры десятков видов растений.

Анализ этих останков позволил воссоздать картину мира, который сложно себе представить. Около 90 млн лет назад, в середине Мелового периода, Антарктида была свободна ото льда. Климат был умеренно-теплым, со среднегодовой температурой около +12°C. Континент покрывали густые, болотистые леса, похожие на современные тропические леса Новой Зеландии. Под сенью хвойных деревьев и гигантских папоротников, вероятно, бродили динозавры, наслаждаясь миром без единой льдинки.

Так что же погубило этот затерянный зеленый рай? Ответ кроется в глобальных климатических процессах, растянувшихся на миллионы лет. Главным фактором стало резкое (по геологическим меркам) падение концентрации углекислого газа (CO₂) в атмосфере. В Меловой период уровень CO₂ был в 3−4 раза выше нынешнего, что создавало мощный парниковый эффект, согревающий планету. По мере снижения уровня CO₂ Земля начала медленно, но неумолимо остывать.

Финальным ударом, превратившим зеленую Антарктиду в ледяной континент, стало геологическое событие, произошедшее около 34 млн лет назад. Южная Америка и Австралия окончательно «откололись» от Антарктиды, что привело к образованию пролива Дрейка и возникновению мощного Антарктического циркумполярного течения. Это холодное течение, словно гигантский барьер, изолировало континент от теплых вод с севера, погрузив его в вечную мерзлоту и запустив процесс формирования гигантского ледяного щита.

Древний лес был погребен под километрами льда, сохранившись как уникальная капсула времени. Это открытие — не просто удивительный факт из прошлого. Оно служит мощным напоминанием о том, насколько сильно климат нашей планеты зависит от концентрации парниковых газов, и как быстро некогда цветущий мир может превратиться в безжизненную пустыню.