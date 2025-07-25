К правлению компании «Авито» присоединился управляющий директор по искусственному интеллекту Андрей Рыбинцев. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе компании.

Пресс-служба «Авито»

Команда Рыбинцева разработает продукты на основе искусственного интеллекта для облегчения коммуникации продавцов и покупателей. «Цель — сделать искусственный интеллект системным драйвером роста компании», — заявили в «Авито».

«Введение новой роли в состав правления и назначение Андрея отражает стратегический фокус компании на масштабное внедрение ИИ-технологий во все ключевые продукты и сервисы платформы», — сообщил представитель компании.



Рыбинцев возглавит три департамента, которые отвечают за внедрение ИИ: Data Science, «Поиск и рекомендации», Аналитика данных. Департамент Data Science займется разработкой прикладных решений: от распознавания речи до компьютерного зрения. В задачи «Поиска и Рекомендаций» войдет обработка поисковых запросов, индексация и ранжирование объявлений, а также моделирование пользовательского поведения с использованием технологий машинного обучения. Анализ данных разработает прогнозные модели.

В команду войдут 900 инженеров и аналитиков.

Ранее в марте стало известно, что «Авито» планирует вложить 12 миллиардов рублей в развитие технологий. В перспективе эти разработки должны принести доход в размере 21 миллиарда рублей к 2028 году.