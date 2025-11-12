В Лондоне суд Южного округа приговорил 47-летнюю китаянку Чжиминь Цянь к 11 годам и 8 месяцам заключения за крупнейшее в истории Великобритании дело о криптовалютном мошенничестве. Женщина с прозвищем «Криптокоролева» обманула более 128 тыс. человек в Китае, похитив их средства через масштабную пирамидальную схему и конвертировав их в 61 тыс. биткоинов — эквивалентом около 5 млрд фунтов стерлингов ($6,6 млрд или 537 млрд руб.).

Freepik

Согласно материалам дела, злоумышленница с 2014-го по 2017 год управляла финансовой пирамидой, в которую вложились десятки тысяч инвесторов — многие из них принесли свои пенсионные накопления и сбережения. Когда китайские власти начали расследование, мошенница бежала в Великобританию, создав новую, поддельную личность.

Полиция выяснила, что в Лондоне Чжиминь Цянь вела роскошный образ жизни и на деньги инвесторов ни в чем себе не отказывала: арендовала дом за 17 тыс. фунтов в месяц, каталась по Европе и жила там в самых люксовых отелях, покупала дорогие часы и украшения. Она также пыталась приобрести элитную недвижимость в Великобритании, чтобы легализовать криптоактивы, но безуспешно.

Фантазии о «монархии» и «герцогах»

Во время обысков следователи обнаружили личные записи женщины, в которых она описывала свои мечты — стать «монархом Либерленда» (самопровозглашенного «государства» на границе Хорватии и Сербии) и романтично «встретить герцога или представителя королевской семьи».

Metropolitan Police/Reuters

Судья Салли-Энн Хейлс отметила, что китаянка была «архитектором преступления от начала до конца» и действовала из чистейшей жадности:

«Вы покинули Китай, не задумываясь о судьбе людей, чьи деньги украли, и наслаждались роскошью, построенной на их страданиях. Вы лгали, манипулировали и действовали исключительно ради собственной выгоды», — заявила судья.

«Криптокоролева» признала себя виновной в отмывании денег и владении преступными активами.

Вместе с ней на скамье подсудимых оказался 47-летний малайзиец Сенг Хок Линг, который помогал переводить и отмывать похищенные биткоины. Он получил четыре года и 11 месяцев тюрьмы.