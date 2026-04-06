Найти первую работу в цифровой сфере в России становится сложнее: рынок перегревается кандидатами, но не вакансиями. Количество резюме растет, зарплаты на старте остаются сдержанными, а опытные специалисты все чаще заходят на позиции уровнем ниже — конкуренция усиливается сразу на всех уровнях. Подробности — в распоряжении «Инка».

Как подсчитали специалисты «Авито Работы», зимой 2025–2026 годов число резюме в диджитал-профессиях выросло примерно на 11%, причем основной прирост обеспечили начинающие специалисты («джуны»). Быстрее всего растет интерес к аналитике, дизайну и другим цифровым ролям. При этом на старте кандидаты в среднем рассчитывают на доход 50–80 тыс. руб. в месяц.

Рост предложения во многом связан с бумом обучения: рынок активно пополняется выпускниками онлайн-курсов и программ переподготовки. Однако работодатели все чаще сталкиваются с тем, что за резюме стоит в основном теоретическая подготовка без практики — и это резко повышает конкуренцию за первые позиции.

При этом сами кандидаты пытаются компенсировать нехватку опыта. Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов отмечает, что соискатели все чаще делают ставку на прикладные форматы.

«Тренд на курсы в цифровых профессиях сохраняется: большинство соискателей, указавших в резюме дополнительное обучение, проходили онлайн- или офлайн-курсы — таких стало на 13% больше по сравнению с прошлым годом. Программы ДПО тоже набирают популярность — число указавших их в резюме минувшей зимой выросло на 25% год к году», — рассказал он.

Впрочем для начинающих специалистов конкуренция все еще очень высока, и одного теоретического обучения недостаточно. В результате практические навыки выходят на первый план: все чаще соискатели указывают участие в хакатонах — командных соревнованиях, где участники за короткое время создают прототипы и решают реальные задачи. Частота упоминаний хакатонов в резюме выросла на 30% по сравнению с прошлым годом, уточнил Губанов.

Региональный менеджер по подбору персонала компании «Адвирос» Анастасия Леонтьева в свою очередь отмечает, что бизнес пересматривает подход к найму.

«В 2025–2026 годах на рынке труда в ИТ происходит переход от “рынка кандидата” к “рынку работодателя”: вакансий становится меньше, а число соискателей растет, особенно среди «джуниор»-специалистов. По данным hh.ru, на одну вакансию начального уровня приходится в среднем 7,1 резюме», — говорит она.

В результате избыток младших специалистов заставляет бизнес более аккуратно подходить к найму. Компании чаще делают ставку на удержание текущих сотрудников и реже нанимают новичков, требующих вложений в адаптацию и обучение. При этом часть задач, ранее выполнявшихся «джунами», автоматизируется с помощью ИИ, что дополнительно снижает спрос на начинающих специалистов, пояснила специалист.

Дополнительное давление создает «эффект миддла», это когда опытные специалисты откликаются на позиции ниже своего уровня. В результате конкуренция усиливается не только среди джунов, но и на среднем уровне.

Разрыв между входом в профессию и более продвинутым уровнем увеличивает и то, что зарплаты и спрос остаются высокими в миддл- и сеньор-сегментах — особенно в направлениях, связанных с данными, ИИ и информационной безопасностью.

Что это значит для бизнеса

кандидатов становится больше, но «готовых к работе» — не всегда;

найм джунов превращается в длинный и дорогой процесс;

конкуренция за работу на высоких уровнях сохраняется;

рынок становится удобнее для работодателя, но сложнее для роста команд.

