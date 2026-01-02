Dubai Duty Free зафиксировала рекордный годовой объем продаж в 2025 году, достигнув 8,680 млрд дирхамов ($2,378 млрд), а дубайский шоколад вошел в пятерку самых продаваемых товаров, включая эксклюзивные батончики Patchi Pistachio Kunafa Bar и шоколад Habibe Chocolate.

Serghei Savchiuc, Unsplash

Объем продаж ритейлера в 2025 году вырос на 9,85% по сравнению с 2024 годом, что делает этот год самым успешным в истории Dubai Duty Free. Стабильный рост показали все ключевые категории товаров — парфюмерия, алкоголь, золото, табак и кондитерские изделия.

Парфюмерия принесла 1,601 млрд дирхамов ($438,668 млн), или 18,45% от общей выручки, алкоголь — 1,061 млрд дирхамов ($290,605 млн, 12,22%), золото — 896,456 млн дирхамов ($245,604 млн, 10,33%), табак — 883,595 млн дирхамов ($242,081 млн, 10,18%).

Кондитерские изделия заняли пятое место с объемом продаж 845,486 млн дирхамов ($231,640 млн, 9,74%), благодаря выдающемуся спросу на «дубайский шоколад». Всего было продано 719 тонн сладостей под 13 брендами, включая эксклюзивные продукты Dubai Duty Free — батончик Patchi Pistachio Kunafa Bar и шоколад Habibe Chocolate.

Онлайн-продажи составили 230,061 млн дирхамов ($63,030 млн), что эквивалентно 2,65% от общего объема продаж.