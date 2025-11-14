В Госдуме готовятся разрешить штрафовать россиян за авторизацию через аккаунты в Google. По словам первого заместителя председателя ИТ‑комитета Госдумы, председателя правления РОЦИТа Антона Горелкина, проект об административной ответственности за нарушение требований к авторизации на интернет‑ресурсах уже внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Freepik

Суть инициативы — ввести штрафы для владельцев сайтов и приложений, которые не соблюдают действующие с 2023 года требования к авторизации пользователей на территории России. Согласно закону, доступ к ресурсам должен предоставляться только через:

номер мобильного телефона,

Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА),

Единую биометрическую систему (ЕБС),

иной российский сервис авторизации.

Законопроект предусматривает серьезные финансовые санкции за несоблюдение этих норм — размер штрафов в отдельных случаях может достигать 700 тыс. руб. Горелкин подчеркнул, что меры направлены исключительно на владельцев информационных ресурсов, а не на обычных пользователей интернета. Под удар попадут те, кто уже два года игнорирует установленные правила.

Читайте также Госдума запретила регистрацию на российских сайтах через иностранные электронные почты

Для бизнеса это означает необходимость срочной ревизии механизмов авторизации на своих платформах. Компании, использующие зарубежные сервисы (например, вход через Google или Apple ID), должны оперативно перейти на разрешенные способы идентификации пользователей. В противном случае им грозят существенные финансовые потери из‑за штрафов, а также риск временной блокировки ресурса.

Инициатива имеет стратегическое значение для цифровой экономики России. Ее цель — снизить зависимость Рунета от решений из «недружественных стран» и укрепить национальную цифровую инфраструктуру. Это часть более широкой политики по созданию автономной интернет‑экосистемы, где ключевые сервисы работают на отечественных технологиях.

Переход на российские механизмы авторизации может потребовать от бизнеса дополнительных инвестиций в ИТ‑инфраструктуру и пересмотр пользовательских сценариев. Однако, как рассчитывают российские власти, в долгосрочной перспективе это позволит компаниям избежать регуляторных рисков и укрепить доверие российских пользователей к своим сервисам.