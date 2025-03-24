Комитет Думы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и незаконное использование документов для этой цели.

Проект предполагает поправки к статье 173.1 Уголовного кодекса РФ (незаконное образование юридического лица). Авторы инициативы предлагают распространить санкцию первой части указанной статьи на случаи незаконной регистрации физлица в качестве ИП.

За подобное преступление будет грозить штраф в размере до 300 тыс. руб., принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

При этом впервые обвиненный за нарушение норм УК гражданин, если он стал подставным лицом в преступной схеме, освобождается от уголовной ответственности при условии помощи в раскрытии аферы, следует из проекта.

Также предложено распространить действие статьи 173.2 Уголовного кодекса РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица) и на случаи незаконного использования документов для регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

То есть за использование паспорта или выдачу доверенности для внесения в реестр ИП в таких случаях будет грозить штраф до 300 тыс. руб., обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. За покупку подобного документа или использование персональных данных предлагают установить штраф до 500 тыс. руб., принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Из-за того, что ИП имеют похожие с юридическими лицами права, но на них не распространяются некоторые ограничения при распоряжении обналиченными деньгами, реквизиты ИП зачастую используют для преступлений в сфере банковской деятельностьи, для уклонения от уплаты налогов и сокрытия имущества, получением налоговых вычетов и другими.