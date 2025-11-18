Власти собираются снова сделать ЕГРЮЛ более открытым. Минфин предложил вернуть автоматическое раскрытие данных компаний в реестре: налоговая служба будет сама восстанавливать доступ, как только исчезнут причины для его закрытия — например, если у бизнеса больше нет связи с подсанкционными лицами, пишет РБК. Сейчас для этого нужно отдельное заявление от самой компании.

Photo by Denny Müller on Unsplash

Скрывать данные в ЕГРЮЛ компании могут с 2019 года — сначала это касалось организаций из Крыма и Севастополя или находящихся под санкциями, затем правило распространилось шире.

Но чрезмерная закрытость начала мешать нормальной работе рынка: контрагенты не могут проверить партнеров, выше риски наткнуться на фирмы-однодневки, осложняется due diligence (комплексная проверка перед сделкой). В итоге качество самого реестра тоже падает.

Суть изменений

Ключевое изменение заключается в переходе от заявительного порядка к автоматическому. Сейчас, чтобы раскрыть данные обратно, компания должна сама подать заявление в ФНС.

Как только ФНС получит от Минфина или ЦБ подтверждение, что основания для ограничения больше не действуют, доступ к сведениям вернут без заявлений — но не раньше чем через три месяца после уведомления.

По оценке главы Ассоциации юристов России Владимира Груздева, это повысит прозрачность деловой среды и улучшит качество информации в ЕГРЮЛ, позволив компаниям, которые больше не подпадают под ограничения, легче вести бизнес.