Федеральная антимонопольная служба отреагировала на жалобы россиян на возросшие коммунальные платежи. Руководитель ведомства Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что тарифы в начале года не менялись — была лишь техническая корректировка.

Александр Миридонов/РИА Новости

«С 1 января 2026 года проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет», — сказал Шаскольский.

Глава ФАС пояснил, что возможный рост сумм в квитанциях связан с увеличением объемов потребления электричества и тепла в зимний период, а не с ростом расценок. При этом он напомнил о механизмах защиты граждан: если расходы на ЖКУ превышают допустимую долю в доходе, можно оформить субсидию. Для домов с электроотоплением действуют повышающие коэффициенты на льготное потребление.

Однако данные Росстата рисуют иную картину. В январе 2026 года услуги ЖКХ для населения подорожали на 2,99% по сравнению с декабрем 2025-го. А в годовом выражении рост превысил 14% — коммуналка заняла третье место среди самых подорожавших товаров и услуг.

Правительство еще в ноябре утвердило предельное повышение тарифов на 1,7% с 1 января. Но фактическая индексация оказалась почти вдвое выше. И это не предел: с 1 октября планируется очередное повышение — от 8 до 19,7% в зависимости от региона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал компетентные органы внимательно следить за динамикой платежей, а ФАС уже начала проверки в регионах — ведомство оценит обоснованность тарифов на электро-, тепло-, газо- и водоснабжение.

