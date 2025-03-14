Эксперты «Домклик» отметили в феврале оживление на рынке ипотечного кредитования. Превалирующую долю в выдаче за счет господдержки занимает первичная ипотека, но растет и вторичный рынок. Его доля в совокупном объеме выданных кредитов выросла впервые за несколько месяцев, достигнув 25%. Эксперты считают, что рост сегмента продолжится.

В обзоре ипотечного рынка «Домклик» за февраль 2025 года отмечен рост спроса на ипотеку после сезонного снижения в начале года. Объем выдачи Сбербанка составил 126,2 млрд руб., что на 80% превышает показатели января.

Портфель ипотеки в феврале вырос на 0,3%, с начала года снизился на 0,5% и составил 11 трлн руб. Доля льготной ипотеки при этом увеличилась с примерно 83% до 87%.

На вторичном рынке также отмечается оживление спроса. Так, объем выданной ипотеки вырос в 2,1 раза относительно января, до 31,8 млрд руб. За февраль доля сегмента увеличилась сразу на 4%, до 25%.

Как отметили эксперты, за последние месяцы доля вторичного рынка стремительно сокращалась — с 41% в октябре до 21% в январе. Но в феврале этот тренд переломился.

По данным аналитического агентства Frank RG, в среднем в феврале было выдано 218,9 млрд руб. ипотечных кредитов, что на 80% больше, чем в январе. ВТБ в этот месяц провел 8,4 тыс. ипотечных сделок более чем на 42 млрд руб. Это вдвое превышает результат января.

«Прирост ипотечных продаж по сравнению с январем — сезонное явление, поэтому о кардинальном изменении ситуации говорить не приходится, — говорит начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.— Рыночные ставки остаются очень высокими».

Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин считает, что основным фактором роста является действие льготных программ. Ситуация может кардинально измениться лишь после заметного снижения ключевой ставки и последующей активизации кредитования на рыночных условиях.

По мнению управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, превалирующая доля первичного рынка в ипотеке будет сохраняться, пока ставки по рыночной ипотеке остаются на заградительных уровнях, то есть примерно до середины 2026 года.

Президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов предполагает, что рост доли ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке может начаться уже во второй половине текущего года, так как предпосылки для этого уже формируются.

«На рост доли вторичного рынка будут влиять постепенное исчерпание потенциала льготных программ, ожидаемый рост цен на первичном рынке, а также возможное сокращение объемов строительства в некоторых регионах»,— поясняет эксперт.

Предполагается, что в 2025 году программа семейной ипотеки в некоторых регионах будет включать вторичное жилье. Директор по аналитике «Ингосстрах Банка» Василий Кутьин считает, что увеличения доли ипотеки на вторичное жилье до 30-40% можно ожидать уже в первый год ее реализации.